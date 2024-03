La madre de Luis Miguel "está viva y tiene miedo": el impactante relato de su prima

La mujer mencionó que Marcela Basteri estuvo unos años viviendo en la calle hasta que la rescataron. "Cuando la encuentran, la Policía la lleva al nosocomio. Lo que me llama la atención es que la llevan a ella, de tantas personas que viven en la calle", señaló.

Por otro lado, Della Torre indicó que, pese a que visita regularmente a la mamá de Luis Miguel, no sabe si el artista acude a dicho centro para verla. "No sabemos si Luis Miguel la visitó", añadió.

La prima del cantante explicó que Marcela Basteri recuerda a su hijo, pero tienen en su memoria la imagen de cuando era un niño y no su apariencia actual.

Al finalizar, Della Torre remarcó que ella no tiene dudas de la identidad de Basteri. "Yo no necesito ningún ADN porque las vivencias que ella cuenta no las puede contar otra persona que no sea la sobrina de mi abuelo", cerró.

El impactante testimonio de la supuesta madre de Luis Miguel y una coincidencia impresionante

Luis Miguel generó una revolución cada vez que visita nuestro país. El artista mexicano cautiva con su música, atrapa a todos con su historia de vida y es noticia siempre. En los últimos días no se habló de otra cosa más que de su figura y la versión que indicaba que habría venido con un doble.

Meses atrás, en A la tarde, Karina Mazzocco compartieron al aire un material único, la nota que, hace algunos años, Luis Ventura le hizo a una mujer en situación de calle, que muchos decían era la madre biológica del cantante, Marcela Basteri.

En ese reportaje, el periodista le muestra una foto de Luis Miguel, pero ella aseguraba no tener vínculo alguno con él: "Lo conozco, escuché algún tema de él, pero no tengo nada que ver con él".

La mujer decía llamarse como una autora española. "Mi nombre es Rosalía Castro. Premio Nobel de Literatura. No me llamó Marcela, ni Marcelo", le expresaba la supuesta madre del mexicano.

Después de ver la entrevista, Karina Mazzocco señaló un detalle impresionante: detrás de la mujer aparece un cartel, en el cual figura la fecha de nacimiento de Luis Miguel, 19 de abril.

Este material se ha convertido en algo único porque la mujer en cuestión nunca más volvió a hablar en televisión.