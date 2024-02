La maldad de Lisandro con Furia que podría dejarlo fuera de Gran Hermano

Siempre con ganas de comer algo rico, hablaban del helado que había traído Agostina de su falsa expulsión, y en eso Lisandro remarcó que estaban "las golosinitas que trajeron los congelados".

Licha comiéndose las golosinas de Furia - captura GH2023.jpg

Fue allí cuando le pidió a Emmanuel: "a ver, traé todo", y mientras otro de los chicos se preguntaba si no debían compartirlos entre todos, Lisandro no dudó en disparar picante "el que no está, no está" y elegir uno de los chocolates.

Este fue el gesto del pelilargo que indignó a los seguidores virtuales del reality, al viralizarse las imágenes. Y junto con la actitud de Agostina de guardarse el helado, Licha fue duramente criticado y señalado como el próximo hermanito en quedar fuera juego, cuando tras el repechaje vuelvan las placas de eliminación.

Vale remarcar que, unas horas antes, Lisandro Licha Navarro ya se había comido la porción del pastel de papas que correspondía de Furia, quien por lo general come sola y apartada del resto de los participantes.

Santiago del Moro reveló lo que más llamó la atención de Furia para quedar en Gran Hermano

Santiago del Moro habló en El Debate de Gran Hermano, Telefe, sobre la principal característica que llamó la atención de Juliana Furia Scaglione para quedar seleccionada como participante del popular reality.

El conductor se refirió a la personalidad de la tatuada, que es una de las grandes animadoras del día a día en el reality, y contó una intimidad de su casting que llamó particularmente la atención de la producción.

"Ella se hace la fuerte pero te das cuenta que todo la afecta mucho", observó Sol Pérez sobre la personalidad de Furia. A lo que Santiago del Moro reveló un dato desconocido de su casting.

santiago del moro furia.jpg

“Les cuento una infidencia, una intimidad, un detalle del casting de ella (Furia). Llamaba la atención lo power de su imagen con la dulzura que ella transmitía”, comenzó el conductor.

Y agregó: “Esta cosa tan dura, tan combativa, nunca la mostró en el casting sino en la casa, y es lo que la casa logra sacar de cada uno, cada uno tiene sus características por eso fueron elegidos entre tanta gente”.