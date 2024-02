El increíble hallazgo de Lisandro en su valija que desconcertó a todos en Gran Hermano

"¿Qué onda?", expresó el morocho pelilargo mientras mostraba a sus compañeros la tanga que había en su valija. "¡Eh Licha, para un poco!", reaccionaron entre risas al instante todos en la pieza.

Embed

"Te mandaron una tanga", "No te hagas el bolu.. ahora", le decían entre otros Martín Ku y Emma Vich a Licha. A lo que él expresó: "No tengo nada que ver, ¡eso no es mío!".

La inesperada escena causó la risa de todos en el cuarto. Cabe recordar que Licha está en pareja con Milagros y hace poco sinceró su situación sentimental en charla con Gan Hermano en el confesionario.

¿De quién será la prenda íntima de mujer en cuestión?

licha gran hermano.jpg

El verdadero motivo por el que Lisandro mintió sobre su situación sentimental en el casting de Gran Hermano

El primer salvado de esta gala de eliminación en Gran Hermano fue Lisandro Navarro, sin embargo, el participante no tuvo tiempo de festejar porque el conductor Santiago del Moro le dijo que tenía que hablar con él en el confesionario.

Antes de dialogar con el participante, Del Moro explicó: “Él se presentó como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, y nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Creo que llegó el momento de hablar con él para preguntarle sobre su situación, porque en la casa dijo que está en pareja, no sé si mintió, y porque pronto en la casa van a entrar seres queridos”.

Dentro del confesionario, Licha aclaró algunas incógnitas sobre su situación sentimental. “Yo la conocí en el medio. Cuando me anoté en marzo estaba soltero y a ella la conozco en junio. Me llaman cuando estábamos saliendo hace diez días. Estoy loco por ella”, afirmó el jugador.

“Me pesó muchísimo y me daba mucho miedo de quedarme afuera de la competencia”, se sinceró Lisandro. “Le cuento a ella de los castings de Gran Hermano recién al cuarto. Pensaba que ante la selección de los participantes si veían a alguien soltero lo iban a elegir por encima de mí”, contó.

Además, admitió: “Fue algo que me sigue pesando y que me mata el hecho de que le dije que no vaya a la tribuna el día en que entré a la casa”.