La mamá del Conejo de Gran Hermano 2022 apuntó con todo contra Coti: "Lo perjudicó y..."

La mujer fue consultada por Coti, la nueva novia de su hijo. Ante la pregunta ¿cómo lo ves a Alexis con Coti?, Norma comentó: "Bien. No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa)".

Y agregó: "La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco".

Pero después cuando se le consultó si le gustaba como nuera, la mujer arrojó de manera picante: "No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis está bien".

Además detalló si, para ella, al Conejo lo benefició o perjudicó esta relación dentro de la casa. "En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego", dijo.

Por último, destacó la estrategia de Alfa: "Por ejemplo, Alfa no va conmigo su personalidad pero sigue estando dentro de la casa".

Mamá del Conejo

Emotivo reencuentro de Coti y el Conejo de Gran Hermano 2022

Tras la salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano 2022, el Conejo Alexis Quiroga entró en una crisis de llanto y tuvo que ser contenido por sus compañeros.

El cordobés sintió mucho la ausencia de su novia dentro de la casa y a la semana, en una definición con Ariel Ansaldo, el público decidió que fuera el siguiente eliminado del reality.

Así, en el Debate, tras su salida el Conejo se volvió a ver con Coti en el final del programa tras estar aislado después de su salida de la casa. Los dos se miraron fijo, abrazaron y se besaron apasionadamente.

"¡Vivan los novios! Hasta mañana", cerró Santiago del Moro al ver ese lindo momento entre la correntina y el cordobés.

La escena sobre el final del programa fue acompañada por una canción bien romántica, Universo paralelo, para darle así un marco más emotivo al momento.

Si bien pasaron por alguna discusión lógica en la casa en los meses que estuvieron encerrados, Coti y Conejo parece que seguirán su historia de amor afuera.