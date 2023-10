La mamá de Juliana Díaz disparó contra Maxi Guidici tras su intento de suicidio 

Y como si fuera poco, aparecieron mensajes de él con Camila Lattanzio. Todo parecía que era una puesta en escena, pero la ex GH, para no quedar como mentirosa, mostró algunos.

En una nota con El debate del Bailando (América), la que opinó ahora fue Alejandra, la mamá de Julieta Díaz, que no le tuvo piedad a Maxi cuando le preguntaron sobre lo sucedido y empezó a defender a su hija.

"Él no me gustaba. Era una persona muy tóxica, con actitudes machistas. No daban para más como pareja", comentó en un primer momento. Visiblemente molesta por todo lo que dijo sobre Juliana, lejos estuvo de sentir lástima por Guidici.

El enojo de la mamá de Juliana Díaz con Maxi

Contando la ex Gran Hermano dificilísimos detalles sobre cómo se enteró de lo que pasó con su ex, asegurando que “mezcló pastillas con alcohol (dos latas de cerveza)" y que “tenía abiertas todas las hornallas de gas”, su mamá coincidió con el pensamiento de su hija en que hizo todo esto para llamar la atención.

Lo que le resultó llamativo a Juliana, es que pasadas sólo 48 horas de su internación y el mal momento que vivió, el cordobés hizo campaña para entrar al Bailando 2023. Es por eso que Alejandra se sumó a la misma teoría que varios fanáticos.

"Todos pensamos que está usando esto para entrar al Bailando. Si lo veo le diría que es muy feo lo que hizo y con la vida no se juega", señaló la ex suegra de Maxi, quien no guarda un buen recuerdo de él como novio de su hija.