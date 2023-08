La mamá de Julieta Poggio disparó contra Pepito Cibrian tras sus duras críticas: "Está hablando..."

Esto no fue lo único que dijo el director teatral. En Intrusos (América TV), Cibrian volvió a referirse a 'Disney' y setenció: "La exposición de Gran Hermano es para ser expuestos, punto, no me jodas. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma, como el médico, como el pianista. Un día serás, ojalá, Julieta de verdad, por vos, como yo soy Pepe por Pepe, no fue fácil, te advierto".

La mamá de la actriz, Pato Destefani, no se quedó callada y salió a defender a su hija: "Señor Pepe Cibrián, con todo el respeto que se merece, Julieta se subió a un escenario por primera vez a los ocho años y lo hizo hasta entrar al reality. Puede, una vez que la vea actuar, gustarle o no su trabajo. Pero está hablando con desconocimiento. Y así como usted dice hablar como padre, yo le contesto como madre".

A poco de ganar el tercer puesto de Gran Hermano 2022, a Julieta Poggio le salieron infinitas propuestas laborales, pero hubo una que le llamó la atención desde un primer momento: ser parte de Coqueluche, la nueva obra de José María Muscari que se estrenará muy pronto.

Y este domingo, en un sorpresivo posteo, Pepe Cibrián cuestionó a la actriz por una entrevista que dio faltando poco para que se estrene la obra. “Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, señaló en Instagram, posteo que tituló “Otro oro más a lo no dorado”.

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó, aludiendo a la actriz que en 1970 ganó popularidad gracias a esa obra. “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, añadió.

Pepe Cibrián

Luego, Pepe nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros.

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, sumó.

Y a través de un video intentó aclarar sus palabras. “Defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha”, aseveró, a cámara. “Lo que escucho y leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero si por quienes generan que esto suceda. Si hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”, cerró.