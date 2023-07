La mamá de L-Gante contó cómo reaccionó Wanda Nara cuando se enteró de su detención

Entre otros temas, la mamá del cantante Elian Ángel Valenzuela contó el contacto que tuvo con Wanda Nara apenas se conoció de la noticia de la detención de su hijo.

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo ‘fuerzas, Clau’, y otras cositas así dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, dijo Claudia ante la consulta de Estefi Berardi.

Y agregó sobre la situación que está pasando la mediática en cuanto a su salud: “La última vez que estuve con él, el martes pasado, no le quise decir nada. No le mencioné el tema. A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. El respeto, ante todo”.

“A lo mejor Elián ya se enteró de lo de Wanda. Después, como es un tema que salió en todos lados, se va a enterar. Es como ella dijo, cuando realmente tenés una amistad, no es para andar diciéndole ‘sí, yo le mande un saludo’”, cerró la mamá del artista sobre el vínculo de su hijo con la mediática.

El papá de L-Gante reveló la promesa que le hizo su hijo si sale de prisión

Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, lleva más de un mes detenido en la DDI de Quilmes después del episodio del 27 mayo por el que fue denunciado y se lo imputa de privación ilegal de la libertad, amenazas y encubrimiento agravado.

Miguel Ángel Prosi, papá del cantante, habló este miércoles con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, y contó cómo se encuentra su hijo en prisión.

"Anímicamente y de salud está bien, perfecto. Sigue con la misma adrenalina de siempre, está ansioso por hacer las cosas bien. El entorno es la mamá, Maxi y unos pocos allegados que lo acompañan", precisó.

Y remarcó que intentaron pedirle plata al cantante para evitar judicializar el conflicto: "El tema de plata se inició desde el primer día del conventillo, sé quién pidió y cuánto pidieron, pero no lo puedo decir porque no tengo con qué avalar eso".

"Está arrepentidísimo. Se va a ir a otra zona donde pueda caminar y nadie lo esté provocando como para hacerle una denuncia", aseguró el papá de L-Gante.

Y contó lo que Elian le dijo si llega a salir en libertad sobre su conducta a futuro: "Esto le va a venir perfecto y él lo sabe y me lo prometió: está compenetrado en ser el artista. Se va a dedicar a su profesión, que es por lo que él luchó. Si Elian se equivocó va a pedir perdón".