La mamá de Marcos apareció por primera vez en la final de Gran Hermano 2022: "La suegra de Argentina"

"Está la mamá del Primo, que no la habíamos tenido nunca hasta ahora. Si no quiere hablar, no importa. ¿Cómo te llamás?", le preguntó Santiago del Moro mientras se acercaba a la tribuna.

"Carola", contestó ella con timidez. "¿Cómo andas, Carola? ¿Todo bien? Mirá lo hermosa que es Carola. ¿Sabés que sos la suegra de la Argentina?", le dijo el animador.

"Sí", respondió ella riéndose. "¿Estás feliz con tu hijo?", quiso saber Santiago del Moro. "Re feliz", expresó ella. Y el conductor le preguntó sobre el Primo y su serena personalidad: "¿Siempre fue así de bueno?".

"Siempre, sí", aseguró Carola. Y el conductor cerró con emoción: "Él (Marcos) habló maravillas de vos, de tu trato, de tu humor".

Captaron al amor oculto de Marcos de Gran Hermano 2022 en la tribuna y explotaron las redes

El lunes Gran Hermano 2022 llegó a su fin, y el ganador tal como indicaban las encuestas fue Marcos Ginocchio, quien con el 70, 83% de los votos se alzó con el premio de 15 millones de pesos y una casa.

Pero en esta noche tan especial, el salteño no fue noticia sólo por eso: en la tribuna las cámaras captaron a Juli, su novia, y estallaron las redes sociales ya que según él no tenía pareja.

Sin embargo, las pruebas indicaron lo contrario y tras su salida de la casa se abrazó apasionadamente con la joven, y una de las analistas del reality, Marisa Brel, subió una imagen contundente.

"La novia de Marcos", escribió la periodista, junto a la salteña que posó ante las cámaras, y esa fue una de las tantas imágenes suyas que se viralizaron.