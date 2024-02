La mamá de Rosina está furiosa con Lucía de Gran Hermano tras confesar lo que siente por su hija

Y agregó: "Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho".

"Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Hoy no sé con quién hablar. La necesito", se sinceró Lucía sobre la contención que le daba Rosina.

Lo cierto es que estas palabras no cayeron para nada bien en la mamá de Rosina, Fabiana Vadagnini, quien desde su cuenta en Instagram criticó las palabras de Lucía para su hija.

"Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de amigas", indicó la madre de la uruguaya.

Y remarcó contundente: "Lucía creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios".

Lucía confirmó su separación de su novia y reveló si fue por Rosina de Gran Hermano

Lucía Maidana fue última participante eliminada de Gran Hermano, Telefe, y tras su salida de la casa confirmó su separación de Virginia, con quien estaba en pareja hace algunos años.

La noticia se supo durante su visita en A la Barbarossa, donde la periodista Pía Shaw aseguró: “Estamos en un día muy malo, triste. Un plano por favor a Lucia, y estamos en condiciones de confirmar que Lucia, por Rosina, se separó de su novia después de tantos años".

"¿Es así Lucía o no? No se si es por a Rosina...", agregó la periodista de forma picante ya que la participante tuvo un gran acercamiento dentro de la casa con su compañera uruguaya Rosina Beltrán.

Sin embargo, en primer lugar, la salteña aclaró: “Es algo muy reciente, salí hace cuatro días y es todo un proceso porque era una relación larga. Igualmente tenemos muy buena relación”.

Por otra parte, volviendo al tema de Rosina, le consultaron si estaría dispuesta a avanzar con ella en caso de entrar nuevamente a la casa y ahora soltera.

"Voy a hacer lo que me salga en el momento, pero tengo muchas ganas de verla, la extraño mucho", contestó la joven y confirmó que sentía un gran interés por la uruguaya dentro de la casa.