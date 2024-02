Lucía rompió el llanto tras confesar por primera vez su amor por Rosina de Gran Hermano

Este lunes, la salteña estuvo en A la Barbarossa y se mostró muy movilizada porque tenía la ilusión de reingresar a Gran Hermano para reencontrarse con Rosina, con quien construyó un vínculo muy especial.

"No pasa nada si no entraba, pero llegué al hotel, vi que ella estaba esperándome y me dio mucha bronca. Estoy triste. Sé que la voy a pasar bien, pero estoy triste, la extraño mucho", expresó.

"Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho", agregó.

La salteña recordó cómo fue que descubrió que sentía algo profundo por la uruguaya. "Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Hoy no sé con quién hablar. La necesito", destacó.

La ex GH reveló que le quedó pendiente una charla íntima con Rosina. "Cuando estaba nominada le dije: 'Si me quedo, te digo algo'. Le quería decir: 'Estoy hasta las manos'", cerró.

Quiénes fueron los participantes que reingresaron en el repechaje a Gran Hermano

El domingo en Gran Hermano(Telefe) tres participantes reingresaron a la casa más famosa del país a través del repechaje.

En el ciclo conducido por Santiago del Moro, Williams López fue el primero en salir de la placa. Al obtener el 0,3 por ciento 'El Paisa' quedó lejos de volver a reingresar. Hernán Ontivero fue el segundo en perder la oportunidad de entrar nuevamente. Ontivero sacó el 3,3 por ciento de los votos.

Más adelante, el presentador anunció que la primera participante en reingresar al juego era Catalina Gorostidi, quien obtuvo el 18,7 por ciento de los votos.

Florencia Cabrera, Axel Klekaylo y Alan Simone, en tanto, quedaron afuera de placa. Después, se conoció que Joel Ojeda fue el segundo jugador en entrar nuevamente a la casa al obtener el 26,7 por ciento de los votos.

Lucía Maidana, una de las exparticipantes con más chances de entrar, también quedó afuera de la placa. Finalmente, Isabel De Negri fue la tercera en reingresar al juego, y lo hizo con el 49,7 por ciento de los votos. Sabrina Cortez y Denisse González por muy poco no entraron, las dos exparticipantes quedaron debajo de la sommelier.