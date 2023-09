La mamá de Tomás Holder se quebró al hablar del ataque de pánico que sufrió su hijo

"Mis nenes más chiquitos siempre se van a dormir a las 22 porque van a la escuela a la mañana. Pero ayer les digo 'vamos a mirar a Tomi que hoy está en vivo'. Yo estaba mirando como todo el mundo, y cuando veo que estaba llorando en la cochera, yo lo conozco y ahí digo está con un ataque de pánico", relató.

Acto seguido, expuso con profunda tristeza un dramático episodio que vivió con su hijo más chico al ver el estado de su hermano. "El chiquitito se levanta, que mi hijo habla muy poco, y empezó a gritar, a llorar y a decir 'llama a mi hermano vamos a buscarlo'. Y yo no sabía como explicarle que estaba lejos", afirmó.

Gisela Gordillo mamá de Holder

Por otra parte, profundizó en los temas personas que traviesa Holder y que lo podrían llevar a sentirse tan agobiado. "Tomás siempre sufrió bullyng por como era, después empezó a entrenar un montón y en un muy poco tiempo se hizo conocido en Tiktok haciendo un personaje de tincho, cosa que él no es, porque venimos de una familia humilde. Pero tiene que sostener el papel de pibe millonario careta, que tampoco lo es, y no lo puede sostener más", sostuvo.

"Yo hablo todos los días con él , le digo 'anda un psiquiatra que te ayude'. Me dice 'no, porque el psiquiatra me va a medicar y yo no necesito mediación', pero tal vez si, no puede tener ataques de pánico y ansiedad", comentó preocupada.

Tomás Holder confirmó que está de novio: "La conocí hace un mes y algo"

Después de que Tomás Holder haya sido noticia la semana pasada por echar a su coach Davo Fredes del Bailando 2023 (América TV), el ex Gran Hermano volvió a sorprender a sus seguidores.

Esta vez el participante del certamen de baile confirmó que está en pareja. “Me puse de novio, la verdad es que es una etapa muy linda de mi vida, la conocí hace muy poco igual, hace un mes y algo”, anunció Holder en Luzu TV.

Cuando le preguntaron el motivo por el que se puso de novio tan rápido, él respondió: “Generó cosas lindas en mí, fue como le dije a ella ‘cuando te buscan por ser Tomi y no por ser Holder’ y eso está buenísimo”.

tomas holder novia.jpg

Además, resaltó que su pareja no tiene intenciones de ser mediática: “La guacha me dijo no quiero ir a programas, si subimos fotos juntos no me etiquetés, quiero ser perfil bajo, no quiere ser conocida por ser la novia de, como me pasó en mi última relación y está buenísimo eso”.

Y agregó: “Es un perfil distinto a lo que yo venía presentando siempre, es morocha, mi primera novia morocha. Ella estudia diseño de indumentaria, es muy correcta. Me enganché, estoy enamorado”.