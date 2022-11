La más que íntima confesión de Julieta de Gran Hermano 2022 que puede decepcionar a los hombres

julieta poggio.jpg Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022, se define como modelo, actriz y bailarina.

“Es lo más él, fue la única posición”, le confió Coti sobre el orgasmo al que llegó en plena noche de pasión con Alexis "el Conejo". Allí Julieta preguntó sincera y con las hormonas a full: “Qué envidia te juro, ¿fue antes o después de cog…?”.

Julieta y Coti en el cuarto - Gran Hermano 2022.jpg Durante una charla con Coti Romero, Julieta le hizo su más íntima confesión sexual.

“Fue durante la penetración”, le explicó la correntina y fue entonces cuando una de las más deseadas de la casa hizo su confesión más íntima: “Yo nunca puedo, ¿sabes? No puedo tener un orgasmo cog…”.

Por estas horas, todos miran a Luca Bardelli, el novio de Julieta Poggio la participante de Gran Hermano 2022 que mantiene un histeriqueo dentro de la casa con Marcos Ginocchio.

Luca estuvo en la gala de nominación el miércoles pasado, en el que pasaron un compacto de cómo su novia buscaba a su compañero dentro de la casa, aunque entre ellos no pasa nada.

“Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende, la chica linda y el chico fachero”, aseguró.

novio-julieta.jpg

“Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan”, cuestionó a los seguidores del reality de Telefe.

“No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque a mí no me afecta en nada”, dijo.

“Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”, cerró.