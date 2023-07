La máxima preocupación de Nicole Neumann en el vínculo de Indiana con Mica Viciconte

En el ciclo Intrusos, América Tv, contaron que la modelo no se tomó para nada bien el escándalo que protagonizó la panelista durante las vacaciones familiares en Salta, cuando fue acusada por otro turista de querer colarse en una fila para subir a un teleférico.

Marcela Tauro remarcó que Nicole estaría en alerta por la supuesta incapacidad de la madre de Luca para mantener la calma, especialmente cuando Indiana se encuentra presente.

“Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”, sostuvo la periodista.

A lo que Karina Iavícoli sumó: “Mica tiene carácter muy fuerte, bueno, todos en esta historia y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mando o no”.

“¿Pero quién sube la historia? ¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado”, remarcó Tauro.

Mica Viciconte

Mica Viciconte trató de justificar su actitud en el ingreso a una atracción en Salta y generó más polémica

Mica Viciconte viajó al Norte Argentino junto a su pareja, Fabián Cubero, su hijo, Luca, y la hija que el ex jugador tuvo con Nicole Neumann, Indiana Cubero. En Salta, la panelista de Ariel en su salsa protagonizó un episodio confuso.

Según trascendió, la rubia quiso saltearse la fila en un recorrido turístico y su actitud generó indignación entre las personas que también estaban aguardando para entrar.

En diálogo con Intrusos, América Tv, Mica relató su versión de los hechos, minimizó el escándalo, pero lanzó un dato, que no hizo más que provocar más polémica.

"Cuando ingreso a la recepción, pregunto si hay prioridad para personas con bebés o gente mayor. Me dice que no. Le preguntó: '¿cuál es la demora para ingresar? Me dice: tres o cuatro horas", comenzó narrando.

Al ver la fila, Mica decidió irse. "Me voy. Cuando estaba llegando al auto, se acerca un señor y me dice: ¿quieren entrar al teleférico? Le digo: 'sí, lo que pasa es que tengo el nene con fiebre, no voy a esperar tres o cuatro horas bajo el sol, prefiero no ir'. Nos dice: 'vengan por acá'", añadió.

Finalmente, la ex Combate reconoció que hubo un entredicho con una personas, pero aclaró que ella no le gritó a nadie, como se comentó.

"Otro señor, que estaba en la fila, vio esa situación, se enojó y me dijo: 'el país está así por gente como vos'. Le ofrecí pasar y ahí el señor, que estaba muy enojado, se calmó y me permitió hablarle. Y todo quedó bien. No hubo gritos, ni nada", cerró.