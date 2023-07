Mica Viciconte trató de justificar su actitud en el ingreso a una atracción en Salta y generó más polémica

En diálogo con Intrusos (América TV), Mica relató su versión de los hechos, minimizó el escándalo, pero lanzó un dato, que no hizo más que provocar más polémica.

"Cuando ingreso a la recepción, pregunto si hay prioridad para personas con bebés o gente mayor. Me dice que no. Le preguntó: '¿cuál es la demora para ingresar? Me dice: tres o cuatro horas", comenzó narrando.

Embed

Al ver la fila, Mica decidió irse. "Me voy. Cuando estaba llegando al auto, se acerca un señor y me dice: ¿quieren entrar al teleférico? Le digo: 'sí, lo que pasa es que tengo el nene con fiebre, no voy a esperar tres o cuatro horas bajo el sol, prefiero no ir'. Nos dice: 'vengan por acá'", añadió.

Finalmente, la ex Combate reconoció que hubo un entredicho con una personas, pero aclaró que ella no le gritó a nadie, como se comentó. "Otro señor, que estaba en la fila, vio esa situación, se enojó y me dijo: 'el país está así por gente como vos'. Le ofrecí pasar y ahí el señor, que estaba muy enojado, se calmó y me permitió hablarle. Y todo quedó bien. No hubo gritos, ni nada", cerró.

Indiana Cubero y el insólito momento que vivió en medio de las vacaciones con su papá y Mica Viciconte

Finalmente, con toda la polémica que se generó en la previa con Nicole Neumann y las fechas de los viajes que se pisaban, Mica Viciconte y Fabián Cubero viajaron al Norte de la Argentina como tenían programado hace tiempo.

Claro que no lo hicieron solos, sino que también viajó con ellos el pequeño Luca, Indiana Cubero, y también Lara, hermana de la panelista marplatense.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Viciconte fue compartiendo distintos momentos que pasaron todos juntos en medio de las vacaciones: desde excursiones, tragos, ricas comidas, montañas y mucho caminata para ir disfrutando del hermoso paisaje.

Embed En diálogo con el programa de Flor de la V, la panelista, Mica Vicionte, se refirió al confuso episodio que protagonizó en sus vacaciones en Salta y provocó más escándalo.

No obstante, Mica reflejó de manera particular un inédito momento que vivió Indiana durante uno de los recorridos turísticos: una mujer que se acercó y le pidió una foto.

“Siendo famosa”, reflejó Mica en la foto que compartió en sus historias de Instagram con Indi accediendo al instante a la foto con su fan.

Además, en otra imagen la madre de Luca expresó: "Alto team", donde se ve a todos juntos disfrutando de un día de sol en medio de las montañas.

indiana cubero 2.jpg