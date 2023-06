La mojada de oreja de More Rial a su papá y a todos los que la trataron de "vaga"

More Rial en verdulería doble.jpg

“Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren... Ahora les muestro un poquito más”, lanzó detrás del mostrador del local.

Así, con música de fondo, el video muestra a la hija del conductor de Argenzuela pesando y etiquetando, a pura ironía, bananas, peras y manzanas, no sin hacer fuck you para todos sus haters y familiares con los que está enfrentada.

Lo cierto es que el reel fue subido a la cuenta de Instagram Lo de Maty, la verdulería y almacén en cuestión, y fue compartido por More desde sus historias virtuales, dado que no es otra cosa más un trabajo publicitario que le propusieron, y como buena influencer que es, aceptó sin dudarlo.

El escandaloso vivo de More Rial con su "mamá" Jackie Pato: "Sé muchas cositas que podría decir"

Después de destrozar a su hermana Rocío en la entrevista que se vio en A la tarde (América TV), More Rial se dispuso a subir aún más la apuesta en el enfrentamiento sin cuartel que le declaró a su padre, el periodista Jorge Rial, a través de un vivo de Instagram junto a Jackie Pato, la mujer a la que considera su mamá, con escandalosas declaraciones por parte de ambas.

Fue la cuenta de El Ejército de Lam quien compartió un fragmento de la transmisión donde Morena habla de la sexualidad de un familiar. "No hablo con nadie, porque si yo llego a hablar... Uy, uy, uy. Yo no tengo la boca cerrada", desliza Jackeline Patoka a pura ironía.

E inmediatamente agrega picante: "Porque tanto que se hacen los machos que se creen machos, y destruyen... no quiero hablar. No me busquen las lenguas porque si yo fuera hablar, pobre de esa gente que ha criticado tanto a tanta gente que se hacen los grandes machos, que andan con tremendas mujeres pero que van para los dos lados".

Claro que ahí lanzó filosa: "Y lo dejo ahí, porque yo no soy de discriminar pero sé muchas cositas que podría decir", mientras More Rial acotó "Nos van a denunciar si discriminamos". Pero la uruguaya que reside en Estados Unidos intentó justificar sus palabras, más polémica todavía: "Yo no discrimino. Todos mis amigos en este momento son lesbianas, gays...".

Fue en ese momento, cuando de repente More Rial soltó picantísima ,con una sonrisa irónica: "¡Ay! Yo tengo muchos familiares que van para cualquier lado".