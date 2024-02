La Mole Moli, en problemas: desalojo y fuerte denuncia de su ex

Embed

Desde Villa Carlos Paz, la periodista Ivanna Martin contó en A la tarde (América TV) que la abogada Mariana Montalto "pidió la urgente detención de la Mole Moli. Están todas las alarmas encendidas en Córdoba". Y sumó: "La fiscalía general pide, además, un inminente allanamiento en la casa y ya tiene la Justicia en su poder las imágenes de las cámaras cercanas a las casas de ambos, ya que solamente lo separan tres veredas".

Este miércoles, en el programa de Karina Mazzocco precisaron que la Policía se apersonó en la casa de La Mole Moli. El ex boxeador fue desalojado de la propiedad y, según trascendió, tenía previsto mudarse a un gimnasio.

"Yo vi movimientos en la casa de él, se estaba llevando cosas. Él está notificado que tenía que estar a 200 metros. Hablé con mi abogada y me dijo que se tiene que retirar", manifestó La Negra en diálogo con A la tarde.

La ex pareja de La Mole indicó que, si se muda a dicho gimnasio, va a continuar vulnerando la restricción perimetral. "Yo trabajo en una casa que queda a una cuadra de ese gimnasio", advirtió.

La Negra expresó su indignación por la situación. "Si eso pasa, estamos en la misma. La jueza está durmiendo. No sé qué es lo que hace", retrucó.

La Mole Moli fue condenado por violencia de género pero no irá a la cárcel: "Quiero morir como un caballero"

Fabio La Mole Moli fue condenado por la Cámara 12 del Crimen a dos años y dos meses de prisión por el delito de coacción tras la denuncia de violencia de género que realizó en 2019 su ex pareja, la Negra Marta Galiano.

El ex boxeador de 54 años no irá a prisión ya que la condena es de ejecución condicional. En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, La Mole Moli contó cómo tomó esta resolución de la Justicia a pocos minutos del fallo en su contra.

"Hace cuatro años que estoy con esto y por suerte se terminó. Mi familia no está destruida, están acá todos mis hijos acompañándome y la Negra podría estar sentada acá tranquilamente", se defendió el ex deportista, quien estaba rodeado de sus hijos en la entrevista.

Y agregó: "Hasta hace siete días atrás estaba todo bárbaro, seguíamos en contacto con ella (su ex pareja) y tomábamos mate, teníamos una relación divina. Ella sigue siendo mi familia, la Negra que amé y me voy a quedar con las cosas bonitas de ella".

"Desde la denuncia hace cuatro años atrás nunca la dejé, siempre estuve en todo lo que necesitó y la voy a seguir cuidando si ella quiere", argumentó La Mole Moli.

Y remarcó: "De mis hijos extramatrimoniales yo fui de frente con ella y con mis hijos, se los dije cuatro años atrás. No me van a hacer hablar porque quiero morir como un caballero. No quiero entrar en puterío, quiero dar por terminado esto".