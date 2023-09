La Mona Jiménez habló de su dramática internación: "Tenía mucho miedo de no salir más"

Y sobre cómo está de salud, explicó: "Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces".

"Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", explicó sobre qué le pasó.

"Hice un festival de truco y a la mañana me levanté con dolor e inflamada la panza, había tomado lo normal, media botella de vino tinto", recordó el popular artista de 72 años.

Y cerró: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".

El video a puro llanto de la Mona Jiménez y su hija Natalia en una charla inolvidable

En un video que subió la hija de La Mona Jiménez a Instagram, se ve una profunda charla de Natalia con su padre donde él le cuenta su infancia muy humilde y terminaron envueltos en llanto.

"Disfruto de tu simpleza, de tus ojitos llenos de lagrimas, ese ratito juntos en mi corazón para toda la vida", indicó Natalia en su posteo al mostrar el video con el emotivo diálogo con La Mona.

“No sabía que existía un baño. Yo siempre de cuclillas para hacer mis necesidades, en la casa de mi abuela y en mi casa. No supe lo que era un baño”, comenzó contando el cuartetero ante la atenta mirada de su hija.

“Por eso cuando llego a Luz y Fuerza mi papá nos dijo: ‘Nos dieron la casita porque cumplí 20 años en la empresa, que tiene 2, 3 dormitorios, hay un baño, una cocina y un patio al fondo’. Mi papá ahí puso frutales, de duraznos, manzanas, ciruelas y un gallinero", continuó.

"Yo me asombré cuando vi la pieza mía porque era grande, era como la habitación donde estábamos durmiendo todos en la cocina. Yo tenía 6 años y cuando llego me asombré de ver la pieza tan grande, pero lo que no entendía qué era fue cuando me mostraron el baño”, remarcó La Mona Jiménez.

“Mi papá me dijo: ‘Este es el baño, donde vos vas a hacer tus necesidades, te vas a poder sentar, y esto es para que te lavés la cola’. Mi mamá me bañaba ahí en invierno, con agua caliente y me pasaba un esponja abajo de los brazos, en la cabeza, en todos lados, hacía mucho frío en invierno, hacía cero grados”, siguió movilizado el artista.

Y remarcó con humildad: “Bueno, cuando vi el baño me metí en la ducha y me metí con ropita y todo porque era verano. Y abrí la canilla y me metí abajo del agua fría. Fue muy hermoso, fue lo más lindo que tuve en mi vida, haber conocido un baño". Natalia no pudo evitar quebrarse y los dos se tomaron fuerte de la mano, en un momento de padre e hija inolvidable.