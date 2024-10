La muerte que destruyó a Flor Vigna: "El único que me quedaba"

“Se fue mi abuelo, el único que me quedaba. El que me crio a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito", indicó con mucha tristeza Flor Vigna.

Luego agregó sobre este duro momento que transita por la pérdida de su abuelo: "Veo a mi familia toda dolida pero unida. Qué rápido que pasa la vida...”.

“Cómo me gustaría dar la mía para que todos sean eternos. Que rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no se cómo, el pasa y pasa...”, continuó la ex novia de Luciano Castro a corazón abierto.

Y cerró dando un mensaje a sus seguidores para vivir la vida sin guardarse nada: “Me repito: vivir es urgente. Y por vivir me refiero amar mucho a los nuestros y jugárnosla por los que queremos, total esto es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”.

Las fotos de Flor Vigna a los besos y muy acaramelada con un famoso cantante

Meses atrás, Flor Vigna se separó de Luciano Castro tras tres años de relación. Al poco tiempo se conoció que el galán se enamoró de Griselda Siciliani, mientras que la cantante no volvió a mostrarse en pareja. En las últimas horas, la ex Combate quedó envuelta en rumores de romance con un famoso cantante de cumbia.

En la cuenta de @lomaspopucom en Instagram contaron que la vieron a Flor Vigna muy acaramelada y a los besos con Soy Lauta en el aeropuerto de Iguazú. De hecho, se conocieron fotos del momento romántico entre ambos.

En dicho perfil también mostraron una prueba irrefutable: en una publicación, Vigna se mostró con una gorra blanca, que el muchacho en cuestión usó también en una imagen que colgó en sus redes.