La muerte que golpea a Nicole Neumann: "Presentí que sería nuestro último..."

La novia de Manu Urcera compartió las últimas imágenes con su mascota del pasado domingo y la despidió con emotivas palabras desde sus historias de Instagram.

“Domingo pasado. Disfrutando del sol que tanto le gusta y que ya no tiene fuerzas para salir a buscar sola”, expresó con mucho dolor Nicole en una imagen al aire libre con Almi.

Y se sinceró sobre esos últimos instantes con su mascota: “De alguna manera presentí que sería nuestro último domingo juntas, y decidí dedicártelo”.

Nicole contó los años que estuvieron una al lado de la otra y las complicaciones que tenía su perra en la salud: "17 años juntas+ cardiopatía+ cáncer en pared de estómago".

Y cerró con mucho dolor: “Ya era hora de irte! Lo entiendo, aunque duele, te vamos a extrañar mucho, mi mini mini Almi”.

El hombre agredido por Manu Urcera mostró las heridas y reveló qué le dijo para provocar su furia: "Jamás le..."

Manu Urcera se vio involucrado hace unas semanas en un tremendo escándalo en una carrera de Turismo Carretera al agredir a un hombre que le habría dicho una fuerte frase referida a su pareja, Nicole Neumann.

Lo cierto es que este jueves, en diálogo con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, habló por primera vez Ramiro Roda, quien fue agredido por el piloto. El hombre mostró a cámara las heridas que sufrió en su cabeza (donde le hicieron cuatro puntos) y perdió varios dientes por el golpe de Urcera.

Roda admitió qué fue lo que le dijo a Manu Urcera y que desató su violenta reacción: "Nunca le grité cornudo. Jamás le falté el respeto a su mujer ni a las hijas de su mujer. Soy hincha fanático de Vélez y le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Ahí me responde si estoy para la joda, le dice que me disculpara, que le había querido hacer un chiste. Se me acercó, me sacudió de la remera e intervino alguien de seguridad".

Y reconoció su error al hacer ese comentario: "Le hice un chiste desubicado, sí. Pero me arrepentí en el momento y me arrepiento todavía... pero le pedí disculpas y él dijo que las aceptaba, me estira la mano y cuando le doy la mía, me acerca y me pega".

"Dijeron que yo estaba alcoholizado pero en el hospital me hicieron todos los controles, alcohol en sangre y demás, se puede demostrar que no hay nada. Uno de los médicos me dijo que había muchos abogados afuera y sinceramente, yo lo único que quería hacer era irme", fundamentó Roda.

Y cerró sobre cómo le afectó este tema: "De verdad que no busco nada. Yo quiero volver a mi vida normal. Puedo decir que estuve como 15 minutos tirado, según me dijo mi amigo, hasta que la ambulancia me llevó. No quiero decir nada, nunca quise aparecer en los medios ni nada pero como no tengo noticias, tuve que poner un abogado".