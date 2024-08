La mujer de Aníbal Lotocki disparó contra Vicky Xipolitakis tras la denuncia contra Cristian Pérez Latorre

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la mujer de Aníbal Lotocki, María José Favarón apuntó contra Vicky Xipolitakis “Cuando ella se presenta en el consultorio de Aníbal en el 2014 ella ya tenía un procedimiento realizado en glúteos, él le preguntó qué se puso y ella le dijo que tiene ‘ácido hialurónico’”, señaló.

Embed

La pareja del cuestionado médico indicó que se realizaron estudios para determinar qué le habían colocado a la griega. "A lo que él le dice ‘no tiene aspecto de ser eso pero vamos a mandar a analizarlo’; el resultado decía que ella tenía silicona líquida", agregó en diálogo con Matías Vázquez.

El resultado de esos esos estudios determinaron cuál fue la sustancia que tenía Vicky en los glúteos. "En el país, esa sustancia era un sello personal de Pérez Latorre. "Acá en Argentina el que ponía esos productos prohibidos era Pérez Latorre”, sentenció.

El cirujano Pérez Latorre, acusado de mala praxis, salió en libertad tras pagar una fianza de 150 mil dólares

En LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito informó este lunes que el cirujano plástico de las estrellas, el argentino Cristian Pérez Latorre, salió en libertad bajo fianza.

Pérez Latorre fue detenido el jueves en Los Ángeles por múltiples cargos, que incluyen grave daño corporal y práctica de la medicina sin certificado. Actualmente acumula siete denuncias en su contra entre Argentina y Estados Unidos.

En diálogo con Candy Martínez, periodista que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, contó: "Él, por el momento, se encuentra encerrado en su departamento. Está con su familia. No quiere salir, no quiere platicar con amigos".

"No estuvo ni 24 horas detenido. En el momento en el que se ordena su arresto lo llevan detenido, pagan la fianza, estamos hablando de 150 mil dólares, no es un vuelto, no es algo simple", detalló Martínez.

"Una persona hizo una cirugía estética con él. Él trabajó y operó como si fuese un cirujano, con licencia de Argentina, no de Estados Unidos. Y esa es la diferencia cuando lo comparan con Lotocki. Lo bueno dentro de todo el panorama negativo es que él tiene el conocimiento. Él es un doctor que estudió. El delito, aquí en los Estados Unidos, está porque él no está habilitado para hacer esto", remarcó la periodista.

También explicó: "Él hizo una cirugía normal, como le puede haber pasado a miles de pacientes que él debe haber tratado en los diez que él lleva viviendo en este país. Una que salga mal, con eso solo basta. Y eso lamentablemente fue lo que sucedió. Esta persona tuvo una infección, esa infección explotó en un montón de problemas físicos y de salud para esta persona. Y ahí es dónde empiezan a investigar. Vamos a tratar con el médico, lo van a buscar, el médico no estaba. Cuando tratan de poner un reporte para saber su número de licencia, la licencia tampoco existe".

Ahí, De Brito le comentó: "Tampoco no se encontró registro de este curso de enfermero o asistente que se decía que tenía". "Exactamente, él lo único que tiene es una licencia de cosmetólogia, que la sacó en el estado de Florida, no lo ha sacado siquiera en el estado de California", le respondió.