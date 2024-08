Susana Roccasalvo le tiró un palito a Ángel de Brito: la respuesta del conductor

Daniel Gómez Rinaldi sumó a esa lista a Ángel de Brito. Sin embargo, Susana Roccasalvo le clavó una mirada fulminante a su compañero y dejó en claro que no considera al conductor de LAM. "¡No!", exclamó, determinante.

En su Twitter, el animador citó esas declaraciones de la periodista y demostró que toma la situación con humor."Gracias por el homenaje jajajajajajajajajajaja", manifestó el dueño de las noches de América.

En LAM, Ángel reveló que Susana se enojó cuando en el programa le hicieron un pinpong y le dieron a elegir entre Viviana Canosa o Susana Roccasalvo. El periodista respondió con picardía: "Viviana toda la vida, Susana es una porquería".

La conductora se indignó y, aunque recibió unas disculpas de parte de su colega, decidió iniciar una acción legal, que se convirtió en un duro revés para ella.

Susana Roccasalvo salió al aire telefónicamente en el ciclo Intrusos, América Tv, para hablar del juicio que le inició Nito Artaza por injurias y sobre el final sorprendió a todos al pedir la palabra y reconciliarse con Laura Ubfal tras el feroz enfrentamiento que tuvieron meses atrás.

"Antes de terminar, ¿me permitís algo?", le dijo Susana a Flor de la V. Y ahí ante la respuesta afirmativa de la conductora, la periodista optó por pedirle a su colega olvidar las rencillas que las enfrentó en el pasado.

"Escuchame Ubfal, somos de la vieja camada, somos periodistas de mucha trayectoria, cada una con su estilo, te pido por favor olvidémonos de todo, las cosas que no me gustaron que dijiste de mí y yo de las cosas que no te gustaron que dije de vos. ¿Ok?", le dijo sincera Roccasalvo a Ubfal.

A lo que la panelista contestó: "Me parece muy bien". Y luego, Laura amplió sobre el cortocircuito que tuvieron el año pasado: "La primera que levanté la nota y cité la fuente fui yo. Respeto el laburo de todos, cada uno vive de su primicia, yo respeto la fuente y quiero lo mismo para mí".

En su momento, Ubfal contó que recibió insultos y amenazas de Susana, quedando la relación entre colegas muy tirante. Hoy ya eso es parte del pasado y llegó la paz.