La mujer de Aníbal Lotocki realizó polémicas declaraciones sobre Mariano Caprarola y Silvina Luna

“¿Qué se siente estar casada con el Dr. Muerte?” preguntó directa una seguidora en clara referencia a Lotocki y sus dudosos procedimientos quirúgicos. Pero Favarón intentó esquivar el asunto con evasivas, respondiendo: “No sé quién es el Doctor Muerte. No creo exista alguno, al menos en la vida real. (Ahora, te referís a una película) Sé más clara”.

En tanto, ante la consulta de otro usuario sobre si en su cola tiene lo mismo que Silvina Luna, la mujer que suele mostrarse a puro entrenamiento y luciendo su físico disparó tajante: “Yo me operé un poco antes que ella y sí, claro, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Y tengo mucha gente conocida que también. Y aquí estamos, muy bien”.

Claro que otras de las preguntas en el mismo tono fue “¿No te da miedo terminar como Silvina (Luna), Mariano (Caprarola), Gabriela (Trenchi), etc, etc.?”. Pero la mujer de Lotocki, respondió en tono despreocupada: “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo”.

Asimismo, cuando otro seguidor quiso saber “¿Qué pensás de tu marido respecto de la muerte de Mariano?”, Favarón se despachó con todo. “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy sobre el tema”, deslindando toda responsabilidad sobre la disfunción renal de Caprarola que se produjo tras la intervención estética realizada por Lotocki, al igual que en el caso de Luna.

Cabe mencionar que esta semana, el programa Intrusos (América TV) dio con el médico en la puerta de su casa en Olivos, quien desde la muerte del productor de modas al que operó tiempo atrás había decidido no salir del interior de su domicilio. Claro que como era de esperar, Lotocki no quiso dialogar con la prensa y se metió en su auto rápidamente para evitar ser tomado por las cámaras, según detalló el periodista Alejandro Guatti.

De qué murió Mariano Caprarola

A los 49 años, el pasado 17 de agosto murió Mariano Caprarola, asesor de imagen y panelista de La jaula de la moda, según anunció Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. El deceso del columnista del programa habría sido como consecuencia de los problemas de salud vinculados a las intervenciones que le practicó Aníbal Lotocki.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías", indicó Ángel de Brito.

El conductor de LAM precisó cuál fue la causa de muerte de Mariano Caprarola. "Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco", agregó.

Ángel de Brito advirtió que el asesor de imagen venía tratándose desde hace un largo tiempo. "Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", sostuvo.