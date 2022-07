La Negra Vernaci echó a Ofelia Fernández en vivo de su programa

Todo surgió porque hace unos días Viviana Canosa criticó a la dirigente porteña y la acusó de "justificar a los ladrones y a los asesinos". Toda la polémica surgió por un video de 2019 que se viralizó en la última semana.

“Te estuve escuchando, mamu. Sos tan violenta, chiquita”, comenzó Vernaci, mientras imitaba la voz y todos gestos de Canosa. Luego agregó contra la legisladora: “Te escucho y me siento ultrajada, abusada por vos y tu violencia. Yo no te puedo respetar, porque me da asco tu pañuelo verde, tu comunismo, Ofelia”.

“¿Sabés qué me da asco? Tus abortos venezolanos”, sumó la conductora y agregó: "Te voy a pedir que te retires".

“Sabés qué, mi amor, yo no te respeto. Y por respeto te voy a pedir que te retires. También te voy a pedir que te depiles, me da violencia esta comunista abortera llena de pelos. Asco me da”, cerró Vernaci mientras Ofelia intentaba contener su risa.

Esta es una nueva burla de Vernaci a Canosa, utilizando la misma forma con la que la periodista de A24 echó en vivo a Jorge Yoma de su programa por no estar de acuerdo con sus ideas.

Fuerte cruce entre La Negra Vernaci y Yanina Latorre, que terminó con un tremendo exabrupto

La Negra Vernaci estuvo en un móvil para LAM (América TV) desde el cumpleaños de Marley. En medio de la nota con el programa de Ángel de Brito, la conductora radial protagonizó un tenso ida y vuelta con Yanina Latorre.

La invitada mencionó que no se imagina como angelita. "No me tolerarían. Y no sé si lo podría disfrutar... Envidio a la gente que lo puede disfrutar y están sentadas como en el living de su casa, como Yanina", sostuvo.

En ese momento, la panelista cruzó a la conductora. "No te hagas la buena ahora, que me estuviste dando lindo y parejo", exclamó.

"Conmigo no eh, conmigo no", retrucó Vernaci. "Ya me tenes podrida. Después te hacés la amiga", siguió Yanina. "Yo nos soy tu amiga", le aclaró la invitada. "Yo tampoco, pero después te haces la simpática y me hablas por WhatsApp", remarcó la angelita.

La conductora radial trató de explicarle a la panelista que no tenía nada personal en su contra: "Yo no te doy a vos. Le doy a todos en general".

Vernaci se sacó y elevó el tono. "Te querés hacer la picante todo el tiempo", le recriminó a Yanina. "Vos también te querés hacer la picante todo el tiempo", contestó la panelista. "Picante tengo la arg.... ¡Terminala!", sentenció la figura radial y dio por concluida la discusión.