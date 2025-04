La Negra Vernaci salió en defensa de Lizy Tagliani y disparó contra los programas de TV: "No son..."

"Los programas de chimentos aseveran, aseguran y confirman lo que ellos creen, como si fuera una verdad. Una cosa es ser chorro, que también es una mier... que te acusen de eso, pero mucho peor es que te acusen de ser pedófilo", siguió Elizabeth.

"¿Qué pasó en estos últimos años que solamente los pedófilos son los pu... y los travestis? ¿Qué es esto que quieren instalar? Tenés que tener pruebas para decir eso", se preguntó enojada la periodista.

"Porque aparte es la vida de esa gente. No son tus puntos de rating o es tu idea de la Justicia. No pongas la cara de gente que no sabés si es verdad. Así se manejan los medios, así se construye un relato. Así hacen que vos odies o ames a una persona", cerró Vernaci.

Embed

El abogado de Lizy Tagliani habló de la causa y contó qué pasa con la adopción de su hijo

En medio del gran escándalo que tiene como protagonista a Lizy Tagliani, este martes habló su abogado Lino Cardozo y dio detalles de la denuncia que presentó Viviana Canosa ante la Justicia.

“Nosotros presentamos una querella criminal por calumnias e injurias, que está en pleno trámite y ahora viene el oficio de notificación para cada uno de los querellados”, explicó sobre el accionar de Lizy.

Además, aclaró: “La señora Tagliani no tiene antecedentes criminales, nunca tuvo una denuncia y va de la mano de que si recibe una notificación oficial obviamente vamos a estar para contestar”.

“Exponer situaciones muy comprometidas como lo que se dijo ayer respecto a situaciones menores, y después ir a la Justicia, tenes que ir con pruebas contundentes para que un juez considere verosimilitud”, expresó el doctor.

Por otro lado, uno de los temas más comentados fue el proceso de adopción que Lizy atravesó recientemente y el abogado aseguró: "No hay impedimentos para que salga la adopción".