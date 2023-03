La novia de Alfa de Gran Hermano 2022 se enteró en vivo que está atrás de otra mujer

Embed

"No la quiero poner mal a la nena, pero Alfa me invita a todos lados", reveló Yanina Latorre. "¿Y por qué no vas?", le preguntó Ángel de Brito. "¿Qué hago con Alfa? El otro día me dijo: '¿cuántas pulseras te mando para mi fiesta?', el domingo quiere cocinarme en un barco, me invitó de co-piloto al autódromo", detalló la rubia.

"Es verdad, la está persiguiendo hace rato a Yanina", confirmó Nazarena Vélez. "Sí, pero no es por sexo, para mí que es de cholulo", aclaró la angelita para darle tranquilidad a Delfina.

La Tora, contundente al referirse al reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022: "Me parece que algunos..."

En una entrevista con PrimiciasYa, la última eliminada de Gran Hermano 2022, Lucila Villar dio su mirada sobre el reingreso de Walter Alfa Santiago de la casa.

"Estuvo bueno porque los descolocó un poco. Me parece que algunos entraron en pánico y otros estaban felices", opinó La Tora al analizar la reacción de los participantes al ver a su ex compañero.

Lucila indicó que no descarta nuevos giros en la casa en lo que resta del juego. "Gran Hermano sorprende todo el tiempo. Lo de Alfa me gustó porque se puso picante", añadió.

La ex GH que el regreso de Alfa logró el efecto esperado. "Estuvo bueno porque entró 10 minutos y sacudió la casa. Hoy se la pasaron hablando todo el día de eso", consideró.

La Tora también se refirió al vínculo entre Romina y Alfa, que parece haberse cortado para siempre. "Ella dejó muy en claro en el vivo y en el confesionario que no quería saber nada con Alfa", finalizó.