La Tora, contundente al referirse al reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022: "Me parece que algunos..."

Lucila indicó que no descarta nuevos giros en la casa en lo que resta del juego. "Gran Hermano sorprende todo el tiempo. Lo de Alfa me gustó porque se puso picante", añadió.

La ex GH que el regreso de Alfa logró el efecto esperado. "Estuvo bueno porque entró 10 minutos y sacudió la casa. Hoy se la pasaron hablando todo el día de eso", consideró.

La Tora también se refirió al vínculo entre Romina y Alfa, que parece haberse cortado para siempre. "Ella dejó muy en claro en el vivo y en el confesionario que no quería saber nada con Alfa", finalizó.

El martes en LAM, Ángel de Brito entrevistó a Delfina Wagner, la joven que fue señalada como la nueva novia de Walter Alfa Santiago, luego de la filtración de fotos donde están juntos.

En el ciclo de América TV, la panelista mencionó cómo fue el acercamiento entre ellos. "Le escribí por Instagram y me contestó de manera muy respetuosa", recordó.

Delfina precisó que Alfa tomó la iniciativa y le hizo una invitación. "Me preguntó si quería ir a almorzar. Fuimos a un bar en Martínez, Pepino. Me llamó la atención que siempre lo invitan, pero él prefiere pagar", detalló.

La joven aseguró que quiere pasar más tiempo con el ex Gran Hermano 2022: "Yo fui a conocerlo y a estar con él. Lo quiero conocer más. Me gusta mucho su personalidad y lo veo muy parecido a mí. No tiene filtro y dice lo que piensa", remarcó.

Al finalizar, Ángel quiso saber si tuvieron intimidad. "No tuvimos sexo, pero nos dimos un pico", cerró Delfina, que ahora espera que Alfa salga de la casa para tener otro encuentro.