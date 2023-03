La novia de Alfa de Gran Hermano 2022 le pasó factura por su falta de caballerosidad

Embed

Cuando le consultaron por la fiesta de Alfa en un boliche en Palermo, Delfina aprovechó para hacer un pase de factura: "A mí no me van a venir a buscar para ir a la fiesta".

"¡Que poco caballero!", comentó Ángel sobre el ex GH. "No pasó nada... es algo que comento, nada más. Está todo bien", sentenció la panelista, que trató de evitar hablar mal del hombre de Tigre.

La novia de Alfa de Gran Hermano 2022 se enteró en vivo que está atrás de otra mujer

Hace unos días se conoció que Walter Alfa Santiago estaría viviendo un romance con una joven de 19 años, Delfina Wagner. El contacto fue por Instagram, tuvieron un encuentro y comenzaron a salir.

El miércoles, Delfina -que estuvo como panelista invitada en LAM (América TV)- se enteró en vivo que el ex GH está atrás de una angelita.

"No la quiero poner mal a la nena, pero Alfa me invita a todos lados", reveló Yanina Latorre. "¿Y por qué no vas?", le preguntó Ángel de Brito. "¿Qué hago con Alfa? El otro día me dijo: '¿cuántas pulseras te mando para mi fiesta?', el domingo quiere cocinarme en un barco, me invitó de co-piloto al autódromo", detalló la rubia.

"Es verdad, la está persiguiendo hace rato a Yanina", confirmó Nazarena Vélez. "Sí, pero no es por sexo, para mí que es de cholulo", aclaró la angelita para darle tranquilidad a Delfina.