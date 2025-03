La nueva denuncia que complica a Ari Paluch tras ser suspendido por su desagradable dicho al aire

Estas desafortunadas palabras que se viralizaron motivaron una rápida reacción de la emisora Rock and Pop, quien suspendió al conductor en principio hasta el viernes 14 de marzo.

Lo cierto es que Ari Paluch está aún más complicado ya que según contó Matías Vázquez en Puro Show, El Trece, lo denunciaron por presunta instigación a la violencia colectiva.

La Presidenta de la Asociación Civil para el Empoderamiento de las Mujeres Victimas de Violencia de Género decidió presentar una denuncia contra Ari Paluch por "instigación a la violencia colectiva", que en la Argentina puede tener una pena de hasta seis años de prisión.

"Considero que sus manifestaciones posicionan a la mujer en una evidente desigualdad frente al sexo masculino, incitando a someterla a denigrantes situaciones de violencia y discriminación, en clara contraposición a la política de Estado que pregona nuestro país en resguardo de las mujeres", dice el escrito que informó el conductor.

Y se allí se puntualiza: "Los dichos de Paluch para incitar a la violencia colectiva, es preciso recordar que nos encontramos frente a un delito de peligro, el cual no precisa de un daño o lesión concreta para su comisión, sino que resulta suficiente para su concreción la existencia de un peligro real de estimulación a la comisión de otros delitos, peligro que, entiendo, existió en el presente caso".

El contundente descargo de Ari Paluch tras sus desafortunados dichos al aire: "Chiste imprudente"

El periodista Ari Paluch quedó en el ojo de la tormenta luego de un repudiable comentario al aire de Rock and Pop bromeando sobre la posibilidad de drogar a la locutora del programa para darle un beso

Inmediatamente, fue duramente cuestionado en redes sociales y poco después de finalizado el programa compartió en su cuenta de Instagram un video pidiendo disculpas por sus palabras.

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", comenzó diciendo y siguió: “Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos".

En ese sentido, aclaró: "Esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona".

"Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó.

Por último, finalizó con una reflexión y aseguró: “Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”.