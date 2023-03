La nueva provocación de Wanda Nara a la China Suárez que sus seguidores no le perdonaron

Si bien puede ser que el posteo no tenga nada que ver con el auto de La China, para los seguidores de Wanda fue todo una gran provocación, y no la perdonaron ya que no sería la primera vez que la empresaria busca confrontar desde las redes, con ironía.

"Hoy NO Wanda. Estamos con el descapotable de la china"; "Jamás, jamás te vas a parecer a la China. Ni con todos los filtros del mundo"; "La China con auto nuevo y Wanda automáticamente..." y "Querete un poco mujer, soltá", fueron apenas algunos de los mensajes que le dedicaron a la ¿ex? de Mauro Icardi, eternamente enemiga de Eugenia Suárez luego de su affaire con su marido.

wanda auto la china.jpg

Rusherking reveló la historia detrás del lujoso auto que le regaló a la China Suárez

Rusherking le obsequió un increíble auto descapotable a la China Suárez por su cumpleaños y ahora reveló la romántica anécdota que lo llevó a elegir ese presente.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el cantante en diálogo con Radio One.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, añadió el novio de la actriz tras sorprenderla con un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo por haber complacido a su pareja en su día tan especial.