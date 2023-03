Fuerte confesión de la China Suárez de cómo se sentía antes de conocer a Rusherking: "No me di cuenta..."

china suarez rusherking.jpg

“Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido”, comenzó su profundo mensaje la actriz con una foto de los dos abrazados y él dándole un beso.

Y la mamá de Magnolia, Rufina y Amancio siguió puro sentimiento: “No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”.

A lo que el joven cantante reposteó la linda historia de su novia, agregó en la romántica postal un corazón y expresó: “Mi compañera hermosa te mereces muchísimo más”.

china suarez rusherking 1.jpg

El posteo de la China Suárez a Rusherking por el día de San Valentín

"No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi", precisó la China Suárez en su dedicatoria en Instagram a su novio Rusherking por el día de los enamorados.

Y agregó: "Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás".