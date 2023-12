La nueva vida del Tucu López tras su ruptura con Sabrina Rojas

"Un año de mucho esfuerzo, muchas horas y mucho entrenamiento. Gracias antes que nada a @bomberosdesanisidro por todo, principalmente por el equipo de instructores, hoy compañeros, que pusieron su tiempo y dedicación para nuestra instrucción", agregó.

"Gracias a mis compañerxs, gracias a mi familia hermosa y a mi amigo @alemoraleshoy por el apoyo. Cumplí un sueño más en mi vida, un anhelo de siempre", reveló hacia el final del posteo el Tucu sobre su nuevo logro. ¡Felitaciones!

Tucu López 1.jpg

Tucu López 2.jpg

Tucu López 3.jpg

La particular actitud del Tucu López tras su ruptura con Sabrina Rojas que enojó a Adrián Pallares

Luego de confirmarse la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, el periodista Adrián Pallares expuso en Socios de Espectáculo (El Trece) una actitud del actor que no le agradó en lo absoluto.

“Era una información que me había llegado hace tiempo, y yo como quería que piensen que estaba obsesionada con la pareja decidí que no la iba a molestar a ella y estábamos tratando de ver si él nos contestaba. El no contestó pero están separados desde hace tiempo”, contó Nancy Duré acerca de la noticia.

En eso, el conductor decidió intervenir y no pudo contener su desagrado ante la situación. “Tucu, sos un choto también. Porque la verdad que cuando te escriben una vez, dos veces, contestá”, sentenció.

“Contestá, porque después te enojás cuando la mandamos sin consultar", sumó Nancy dándole la derecha a su compañero y finalmente insistió en que la pareja le puso punto final a la relación hace tiempo.