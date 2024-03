La nueva vida de Diego Korol en España: de VideoMatch y Sin Codificar a ser el "pionero" en el streaming

Diego Korol es uno de esas figuras que ganaron una gran popularidad en la década del 90 junto con Marcelo Tinelli y supo seguir conquistando a miles de televidentes con el ciclo Sin codificar, que nació en América con mucho éxito y luego pasó a la pantalla de Telefe.

Sin embargo, tras muchos años de trabajo, el animador decidió tomar otro rumbo. En junio del 2023 se fue a vivir a España y arrancó con un nuevo trabajo en un reconocido museo de la Puerta del Sol, Madrid, como empleado en el área de contenidos creativos del Museo Legends, él cuál posee las reliquias más caras e importantes de la historia del fútbol mundial como casacas, botines, trofeos, pelotas, entre otros objetos.

Pero Diego ahora va por más. Junto Vanquish Media, reconocida productora de contenidos con un sólido palmarés en Unscripted Formats en México y Latinoamérica, anunciaron el lanzamiento de Curro Media, un innovador canal de streaming destinado a ser un hito en el mercado hispanoparlante. El canal es un emprendimiento conjunto entre la casa productora y Korol.

"Estoy trabajando con la productora y mucha gente se nos fue acercando hablando de los canales de streaming que hay den Argentina. Nico, Migue toda la banda. Todos nos dicen que hace falta un canal, no hay canales de streaming acá en España, no entienden el fenómeno del streaming, la verdad que es difícil de explicar en general, aunque no para nosotros que ya lo tenemos incorporado", comenzó diciendo Diego en live exclusivo con PrimiciasYa.

"La diferencia con lo que es 'curro' (trabajo) en España y con lo que es 'curro' en Argentina queríamos jugar un poco con eso, buscar gente de aquí y poder trabajar con las dos culturas, con las dos maneras de vivir, cosa que puede ser interesante. Creo que el objetivo de la gente que hace streaming es para la gente que no consume tele, es un fenómeno que hay que entender, respetar. Nosotros lo tratamos de llevar adelante desde aquí. Hay muchas cosas de acá que están buenas para compartir con Argentina", remarcó con respecto a este nuevo desafío en su carrera.

Curro Media comenzará a transmitir el próximo 15 de abril desde Madrid, y el canal promete revolucionar el entretenimiento digital con un contenido disruptivo, espontáneo, fresco y variado, transmitido en vivo desde los estudios centrales de VANQUISH Sports & Media Group en la capital española.

"Tenemos intención de arrancar en abril, comenzamos un programa diario de dos horas y de ahí vamos a ir desarrollando. Estamos haciendo búsqueda de gente de acá. El ADN del proyecto hoy por hoy es argentino, a nivel artístico tenemos que poner gente de España, de México, algún argentino más. Al principio voy a aparecer como la cara del proyecto yo y después me voy a ir corriendo para que las nuevas generaciones vivan. Referido a los talentos es gente nueva, es un lindo lugar para que le gente misma se termine ofreciendo", detalló.

"El programa de streaming se verá en Youtube, en Twitch y próximamente iremos informando un poco más. Estamos intentando que sea entre las 9 o 10 de la mañana de Argentina", añadió.

Diego Korol: "Se extraña Argentina todo el tiempo"

Sobre si extraña la Argentina y si piensa quedarse allá por mucho tiempo, indicó: "Se extraña Argentina todo el tiempo, es una cuestión diaria, el día a día. Pero la intención es probar acá por un tiempo y tal vez volver más adelante, veremos qué sucede. Mi idea es tener una experiencia familiar, dos años para ver cómo es vivir otras cuestiones, la idea es estar un par de años aquí... Hay que saber irse de los lugares".

Además, al hablar de Sin Codificar, recordó: "Lo disfrutamos mucho y lo tenemos constantemente presente, fue un antes y un después. Lo mejor era ir hacer el programa. Ambos programas, VideoMatch me permitió dar la vuelta al mundo y seguir lo que me apasionaba el fútbol, lo mismo con Sin Codificar".

Por último, sobre si está pendiente de la televisión argentina, dijo: "Veo un poco de tele de acá y cuestiones de Argentina. Lo que veo mucho es deporte. Pero me entero por cortes las cosas que van pasando en Argentina, también por la cuestión de diferencia de horas y actividades. Pero leo los portales, las redes siempre estoy en contacto".