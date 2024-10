La nueva vida de Roberto García Moritán tras su escandalosa separación de Pampita y la internación

"Le escribo y me dijo: 'ya terminé el tratamiento, me siento muy bien'. Me dice que va a seguir como director de la ONG, Asociar, de la que Pampita es la madrina", indicó la panelista.

"Me dice (Moritán) que lo llamaron de una empresa privada para que sea el CEO. Tengo muchas propuestas y me estoy decidiendo con todo". añadió.

La periodista contó que el ex de Pampita le dijo entusiasmado con lo que se viene sobre su trabajo: "Vuelvo al ruedo con todo, a lo privado y vuelvo a mis bases".

En tanto, al ser consultado por lo que se dice de la nueva relación de Pampita con Martín Pepa, Moritán evitó referirse a ese tema y remarcó: "Prefirió hablar sobre su salud y de su trabajo, que está contento. Por la manera en que charlamos y contestó lo noto distinto, antes estaba como distante y enojado".

Cuál fue la primera e impulsiva reacción de Moritán al enterarse del nuevo noviazgo de Pampita

Pampita se separó de Roberto García Moritán en medio de un gran revuelo mediático y todo parece indicar que la modelo dio vuelta la página rápidamente y ya encontró un nuevo amor.

Hace unos días se conoció que Pampita inició un vínculo sentimental con el polista Martín Pepa y que incluso la relación va muy en serio y ella ya planea presentarlo de manera oficial a su familia.

Lo cierto es que mientras Moritán se encuentra internado en una clínica de rehabilitación de vida sana en Entre Ríos, recibió la peor noticia del nuevo amor de su ex y se conoció cuál fue la primera reacción que tuvo al enterarse.

Según comentó Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, el ex funcionario porteño quiso saber de primera mano si el rumor era verdad y decidió levantar él mismo el teléfono y preguntar, recibiendo la respuesta más dura.

“Lo que sí me dicen es que Moritán habría levantado el teléfono para ver si era verdad. Y del otro lado habría recibido la confirmación”, precisó la panelista desde sus historias de Instagram.

Pampita en tanto mantiene el perfil bajo ante los trascendidos del inicio de su nuevo romance pero todo indica que marcha de la mejor manera y ya dejó atrás su escandalosa separación de Moritán.