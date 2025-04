La palabra del bailarín que habría sido acosado por Costa en los camarines de la obra de Laurita Fernández

Si bien en la nota Villalba mantuvo la versión que dieron los productores sobre la salida Costa de la obra, confirmó que algo incómodo había sucedido entre ellos.

“La posta es esa, pero si pasó algo o comentamos algo, es algo que quedó entre nosotros. Pero no tiene nada que ver con esto porque fue hace bastante”, deslizó el bailarín. “Me llegó que tuvo un quilombo conmigo, pero esto es por otra cosa”, declaró Villalba, quien dijo “no sentirse incómodo porque si pasó algo, lo charlamos entre nosotros”.

No obstante, tras las declaraciones de Nico, Pepe Ochoa aseguró que "Costa estaba muy insistente con él". "Lo tocaba y había situaciones en camarines (…). Nico le pone un límite y en ese límite Costa entiende, pero ya venían pasando muchas cosas en el escenario", señaló el panelista

Viviana Canosa acusó a Costa por presunto abuso de menores

Este lunes en Viviana en vivo, Viviana Canosa apuntó contra una persona que fue de su entera confianza, Lizy Tagliani, a quien días atrás acusó de ladrona.

"Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó.

En su programa en El Trece, Canosa afirmó que Lizy teme quedar involucrada en el caso Marcelo Corazza, investigado en la Justicia por presunta corrupción de menores.

"Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", sostuvo.

Canosa también embistió contra Costa, amiga de Lizy. "Te voy a mandar un paquete de pebetes al canal en el que trabajas porque me dijeron que te gustan los pebetes", exclamó.

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Pregunté por qué te rajaron. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14. Costa, que oscura se te viene la noche", detalló.

Por último, Canosa irá a la Justicia y presentará pruebas para validar sus declaraciones. "De los boliches gays habría un video de menores con alcohol y drogas. De todo lo que estoy diciendo, tengo pruebas, videos, papeles... el miércoles voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y me llegaron", sentenció.