La palabra de Elba Marcovecchio en medio del delicado estado de salud de Jorge Lanata

“¡Hola Adri! Con Jorge internado no quiero dar notas, sé que me entendes. Estoy enfocada en acompañar a Jorge como lo hice desde el primer día que estamos juntos”, le dijo.

“En esta internación, ya son 69 días y también tengo que trabajar, siempre he sido independiente no puedo descuidar el trabajo ni a mis dos hijos que no tienen papá”, continuó en su mensaje y Rodrigo Lussich añadió: “Sabemos que ella enviudó, ¿verdad? En su relación anterior”.

“Es mucha carga, es lo que Dios me pone encima, pero todos esos comentarios infundados y perniciosos sólo afectan paz que necesitamos con Jorge en este momento. Te mando muchos besos”, continuó leyendo Lussich, que hizo hincapié en lo dicho de los comentarios que han surgido: “Aquí entendemos que se refiere a los posteos de las hijas”.

“La palabra de Elba Marcovecchio, que da cuenta de una interna familiar. No había hablado para nada, sí las hijas a través de estos mensajes. Yo me pregunto, será contra las hijas? Será contra lo que estamos hablando los medios. Porque ella habla de ella y Jorge como algo mancomunado más allá de la familia, también separa a las hijas y a la familia, como las hijas la separaron a ella”, reflexionó Paula Varela y Pallares contó de las dudas sobre la salud de Lanata: “Elba no habla de gravedad, no habla de nada”.

Elba sobre Lanata

La hija de Jorge Lanata compartió la primera foto de su papá en medio de la internación

El periodista Jorge Lanata permanece internado en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio y este lunes su hija Barbara publicó la primera foto de él actualmente junto a un sentido mensaje.

"Hace unos años, cuando vivía en NY y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo", comenzó escribiendo.

Y reconoció: "No entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible".

"Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas", sostuvo para dar pie al motivo que la llevó a tomar una fotografía de su papá.

Entonces, aseguró: "Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga".

En la imagen, se ve una parte del cuerpo del periodista en la camilla del hospital, mientras su mano es tomada por Margarita Peralta, íntima amiga y productora histórica de Jorge.

"P.D: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", finalizó Barbara en su conmovedor posteo.