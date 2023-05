La palabra de Jorge Rial tras su llegada al país y en medio de preocupantes rumores sobre su salud: "Necesito tiempo..."

Embed

El conductor insistió en saber cómo estaba, cuál había sido su cuadro, quería detalles. Y Rial dijo: "Ya te lo voy a contar tranqui. Ahora quiero descansar, pero fue un susto enorme, que por suerte y los médicos colombianos logré superar. En este momento no quiero hablar, me considero un sobreviviente. Ya voy a contar todo. Recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo".

"Hablar ahora es al pedo, necesito tiempo para procesar todo. Fue muy fuerte lo que me pasó. De verdad, estoy muy cansado (como para hablar o escribir). Pasé cinco días en la UCI (Unidad Coronaria Intensiva), y tres más en un cuarto del sanatorio. Fue un viaje largo en avión sanitario y un día en el Finochietto para terminar los estudios", continuó el conductor de Argenzuela.

"Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos. Cuando reconstruya todo lo que me pasó voy a hablar. Hoy quiero el silencio", concluyó Rial.

La furia de More Rial por las especulaciones con la salud de su papá: "Quieren dañar..."

La llegada de Jorge Rial a la Argentina en un avión sanitario, y su posterior internación programada en el Sanatorio Finochietto, trajo todo tipo de especulaciones sobre su salud, ya que no es la primera vez que el conductor pasa por un episodio cardíaco. Y ese marco, su hija More, salió con los tapones de punta, y apuntó contra los que hablan de su papá.

"Dios mío, yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotudeces, tantas giladas, tantos inventos", comenzó la mamá de Francesco que, además, en las últimas horas se vio vinculada a un confuso incendio en Córdoba, y fue acusada de participar de los eventos que lo provocaron.

"Si ustedes no saben del tema, no saben de los problemas de la salud de la gente, ¿para qué inventan, para qué hablan?, a mi me gustaría saber por qué, por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen... ¿no ven que dañan?", continuó en su descargo a través de sus Instagram Stories.

Para cerrar, More fue contundente: "Y si quieren dañar, dañen a su familia, a su gente y a su mundo. Les mando un beso grande a todos". Clarísima.