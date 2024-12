La palabra de L-Gante tras las duras declaraciones de Tamara Báez sobre Wanda Nara: "Una cosa es..."

Luego, le consultaron por su vínculo con la China Suárez y Elián Valenzuela aseguró: "Yo nunca genero problema con nadie. Yo trato bien a todos. Que le quede lo mejor de mí a toda la gente".

Más adelante, Pepe Ochoa le preguntó por los dichos de su ex, la mamá de su hija Jamaica, Tamara Báez, sobre una supuesta infidelidad con Wanda. "Respeto los ideales de cada uno y también me gustaría que respeten los míos. No se puede pedir todo, por eso me ocupo de mis cosas y no me importa mucho lo que digan. Lo que diga mi entorno, mi círculo sí, pero gente que no vive en mi día a día puede hablar lo que quiera porque no va a saber nunca cómo es", afirmó.

"¿Pero salías con Wanda cuando estabas todavía casado?", quiso saber la angelita Fernanda Iglesias. "No, sería irrazonable. Una cosa es que la conozca en ese tiempo, pero de salir, estar en pareja, imposible. Yo he estado con otras personas, pero como no son famosas, Tamara o cualquier persona no va a hablar de eso", contestó L-Gante.

Cabe recordar que el domingo que Wanda había estado en el living de Susana Giménez, Báez la había cuestionado duramente a través de las redes sociales.

“Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) por teléfono y me lo negaba. En fin... siempre tuve la razón”, había señalado Tamara en un comentario de un vivo de Yanina Latorre en Instagram.

En medio del escándalo, Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Moda y se lo dedicó a L-Gante

Este viernes Wanda Nara asistió a los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 en los estudios de Telefe, y fue premiada como mejor estilo en conducción femenina por su labor al frente de Bake Off.

Con mucha expectativa puesta su discurso debido a su escandaloso presente, la conductora subió a recibir la estatuilla y mencionó: “Que lindo ver tanto colegas, la terna muy difícil porque son mujeres que se visten increíbles, y este Martín Fierro es un poco al equipo. Esta noche estoy vestida por la industria argentina”.

"Le quiero agradecer a Telefe, que me da siempre un espacio y nos está yendo muy bien con Bake Off. Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, Kennys. Ojalá todos tuvieran una persona como él, es capaz de darlo todo y más para que siempre me luzca. Ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me corría y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien", continuó.

A su vez, más enamorada que nunca, hizo una especial mención para L-Gante, quien acudió con ella a la ceremonia. "Le quiero agradecer a Elián, que está acá acompañándome, y a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida", expresó.

Por último, se despidió con una contundente frase, y quizás reflexionando sobre su presente, cerró: "Sean muy felices. Como dijo Mirtha, la vida es corta, hay que ser felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar".