La palabra de Luciana Geuna tras su polémica renuncia a Telenoche: "Después de pensarlo mucho..."

Al tiempo que explicó: "En esa búsqueda, hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos (y seguiremos haciéndolo, ya les contaré). Antes de fin de año, Diego decidió pasar todas sus energías al proyecto de streaming y después de pensarlo mucho en mis vacaciones y charlarlo con el canal, todos estuvimos de acuerdo que el fin de la dupla es también el final de esta etapa".

"Ahora se abren mil caminos. A todos me dan ganas de recorrerlos. Telenoche es un orgullo que guardo como un tesoro: porque lo compartimos con ustedes que se sienten tan cerca, porque este es un país que tiene historias llenas de dolor y de injusticia pero también están las que nos ilusionan, las que nos hacen creer y las felices como cuando salimos Campeones", agregó también Luciana Geuna a su larguísimo texto.

Luciana Geuna y Diego Leuco.jpg Diego Leuco y Luciana Geuna se hicieron cargo de la conducción del histórico Telenoche en 2021. Hoy, ambos decidieron dar un paso al costado.

Qué significó Telenoche en la vida de Luciana Geuna y cómo sigue su carrera

Claro que eso no fue todo en las sentidas palabras de Luciana Geuna en su posteo de Instagram con el que decidió confirmar en primera persona la noticia que se filtró hace unas horas.

"Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión: poder elegir es un privilegio que agradezco cada día. Se vienen mundos nuevos, el canal me propuso un proyecto que me encanta y hay varios otros a los que no había podido encontrarle tiempo y espacio" continuó revelando que seguirá en el canal.

Hacia el final de la despedida en primera persona, la periodista utilizó las últimas líneas para agradecer: "Gracias a mi amor, Martín, sin su apoyo y claridad, ningún paso de mi vida sería igual. Gracias a ustedes por vernos, escucharnos y darnos la enorme confianza de contarles las historias de nuestra realidad".

Y por último, Geuna dejó en claro que seguirá conduciendo el ciclo de TN, la señal de cable del grupo Clarín, Verdad Consecuencia así como en breve anunciará su nuevo proyecto en el canal: "Se terminan las vacaciones. Nos vemos el jueves en @verdadtn y pronto más novedades!".