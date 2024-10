La reacción de Pampita ante las directas preguntas por su relación con Martín Pepa: "Estoy..."

Consultada sobre si en algún momento iba a contestar las preguntas sobre su presente sentimental, Pampita comentó sincera: "No creo, es mejor así, mucho más tranquila y bien".

"Me voy a trabajar, chau chicos", concluyó después antes de retirarse del lugar ante otra consulta por su relación Martín Pepa, evitando nuevamente referirse al tema.

Cabe recordar que Pampita confirmó públicamente su separación de Moritán hace unas semanas y precisó que la fecha del final del matrimonio fue el 20 de septiembre.

En ese entonces, la modelo publicó en su cuenta de Instagram las últimas conversaciones que tuvo con Moritán cuando todavía estaban juntos.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", precisó Pampita desde sus historias al mostrar el hilo con los diálogos que tenía con Moritán, con quien se casó a fines de 2019.

El motivo por el cual Pampita tendrá que pagarle a Moritán tras su escandalosa separación

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es un hecho. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta que se concrete el divorcio de la modelo y el empresario.

En Team Ubfal, Laura Ubfal planteó cuál es el escenario hoy. "Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un Ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, y tiene dos hijos más que mantener (en referencia a Delfina y Santino, los hijos que el expolítico tuvo con Milagros Brito). ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?”, sostuvo.

La abogada Lorena Taffarel, que estuvo en el programa de América, señaló: “Lo que sucede en esos casos, y el Código Civil por suerte lo tiene previsto, es quecuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor”.

“Se trata de que los hogares sean similares porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá todos los días como yogur, y en la casa de mi mamá todos los días como caviar, y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente”, enfatizó.

Está claro que deberán llegar a un acuerdo, si bien prefiere no hacer declaraciones sobre el fin de su relación con Moritán, Pampita ha manifestado que su prioridad es el bienestar de Anita, la hija que tuvo con el ex funcionario de la Ciudad.