El particular mensaje de Rolando Barbano a Marina Calabró por su cumpleaños y su picante respuesta

Como era de suponer, la menor de los Calabró no tardó más de unos pocos minutos en responder el efusivo saludo virtual, que seguramente hoy tendrá su correlato personal.

"¡Ayyyy mi vida!!! ¡Me hiciste emocionar!!! Cada foto que elegiste es un instante de felicidad incomparable. Gracias por crear momentos únicos, por hacerme el aguante en las buenas y en las otras y por invitarme cada día a la aventura de tenernos, de apasionarnos, de amarnos y de este NOSOTROS inigualable. Te amo huracánicamente", pudo leerse la respuesta de Marina como primer comentario al posteo de Barbano junto a un corazón rojo y el símbolo de infinito, y al que luego se sumaron varias decenas de cálidas reacciones alegrándose por la felicidad de los tortolitos.

Marina Calabró y Rolando Barbano enfrentaron la polémica con Iliana Calabró tras el ninguneo en cámara

El 1° de diciembre pasado, Marina Calabró y Rolando Barbano asistieron juntos a la gala de Premios Martín Fierro de Cable 2024 en el Centro de Convenciones Costa Salguero que trasmitió en vivo América Tv.

En la alfombra roja, al dialogar con Guido Záffora, contaron cómo está la relación entre ellos y aclararon un reciente escándalo con Iliana Calabró que quedó registrado en imágenes cuando el periodista evitó saludarla ante la cámara de LAM.

"Re emocionada con esta nominación", indicó Marina por su terna en labor periodística femenina. Y Barbano remarcó sobre el presente de la pareja: "Estamos muy bien y contentos, feliz de poder acompañar a Marina en esta noche muy especial para ella".

Sobre los comentarios de las fotos de Barbano a Marina en Instagram, la periodista contó: "Nosotros nos divertimos, qué se yo. Estamos en el momento de disfrute y amor absoluto".

En cuanto al encontronazo con Iliana Calabró ante la cámara, Rolando Barbano dejó en claro sobre lo que pasó: "Me la choqué y me escapé de la cámara, no tenía ganas de hacer un show, tanto invento, tanta cosa...".

Y Marina comentó: "Hoy Iliana me llamó para desearme suerte y le dije que estaba con Rolando y me dijo: besos a Rolando. No pasa nada, se dio justo de manera fortuita con una cámara prendida y con una cámara prendida es complejo".