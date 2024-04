La particular manera de Coti Romero para enrostrarle a Julieta Poggio que no pudo perjudicarla

Julieta Poggio y Coti Romero dentro de GH2022.jpg

Ante esta polémica situación, la realidad es que Coti no paró de sumar contratos, presencias y trabajos publicitarios, por lo que la ex del Cone Quiroga no dudó en compartir un picante video en Tik Tok, a modo de contundente respuesta.

En una suerte de reversión del famoso cantito "Brasil, decime qué se siente", pero en ritmo de trap, Coti Romero le hizo saber a Julieta Poggio que su boicot no dio resultado, dado que no para de facturar. Así entonó picante: "Decime qué se siente que me mandes a bajar / de todas las marcas pero me llamen igual. No me extraña de ustedes ese boicot barato / si los tengo pisados hace rato".

El tremendo chat que publicó Santi Sposato de Julieta Poggio que perjudica a Coti Romero

Julieta Poggio y Coti Romero tuvieron una picante relación en Gran Hermano 2022 (Telefe) luego de que la expareja de Alexis El Conejo Quiroga la traicionara en el juego, si bien todo hacía creer que habían hecho las paces fuera de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una tremenda interna entre ellas. A pesar de que en muchas ocasiones ambas dijeron que ya habían solucionado los problemas que quedaron dentro de la casa más famosa del país, todo daría a entender que las cosas no están de la mejor manera.

De acuerdo a lo que informó Santiago Sposato en LAM (América TV), la actriz le habría pedido a varias marcas que no contraten a su excompañera, ya que de hacerlo, dejaría de trabajar con aquellas empresas que lo hagan.

Es más, en las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram un fuerte chat de Poggio con una marca que la quería contratar y ella señala de manera directa que "no quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma". Además, tampoco quiere compartir cartel con Juliana Díaz, otra de sus ex compañeras de GH. Esto también habría ocurrido con estilitas y maquilladores; son al menos tres marcas por lo que informó el notero.