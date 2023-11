La particular opinión de Nicole Neumann ante la polémica por la supuesta fiesta de la Selección

En medio de todo el revuelo, la modelo Nicole Neumann se expresó al respecto en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y dio una firme opinión. “Yo por lo aparente no me guío. A mi datos concretos, con foto y con relatos, sino no creo nada”, afirmó.

Cabe destacar, que la modelo estuvo en pareja muchos con el ex futbolista Fabián Cubero, padre de sus tres hijas. “¿Crees que dentro del mundo del fútbol suelen pasar estas cosas?”, le consultó entonces el notero.

“No, no tengo ni idea pero no encasillaría. Obviamente existe la gente infiel más allá de cualquier rubro y también la que no”, concluyó Nicole.

Grave escándalo que salpica a Nicole Neumann y a su esposo: "Ataque a balazos"

En las últimas horas trascendió un fuerte escándalo dentro del Turismo Nacional en el cual se vio involucrado Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann.

"Leonel Pernia denuncia un ataque a balazos contra su auto de carrera. Testigos aseguran que momentos antes un auxiliar de Manu, apodado Goma, habría mostrado armas de fuego en la pista. Una locura que obligó a iniciar una investigación a la Asociación de Pilotos. No es la primera vez que el esposo de la modelo se ve involucrado en actos de violencia. Así se encontraron los dos impactos", comunicó Jorge Rial a través de Twitter.

A su vez, el periodista Martín Candalaft dio más detalles de lo sucedido en DDM (América) y amplió: "Desde el equipo de Leonel Pernía creen que los responsables tienen que ver con el equipo de Manuel Urcera. Se basan en varios puntos; el primero tiene que ver con lo que sucedió ese sábado. Pasó el 18 de noviembre pero se conoció ahora. En el autódromo de Viedma se corrió la final del Turismo Nacional, y los dos tenían posibilidades de ser campeones. Si Pernía no llegaba a la meta, Urcera era automáticamente campeón".

"En medio de todo esto, antes de la carrera, se acerca una persona del equipo de Urcera al de Pernía y quiere grabar el auto para hacer una denuncia. El dueño del equipo de Leonel le dice a esta persona, apodado El Goma, que no podía grabar y lo saca. Y con la carrera terminada denuncian que este hombre se acercó al equipo de Pernía y usa la violencia contra ellos", cerró.