La particular temática de la fiesta de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

La periodista de espectáculos precisó que la cumpleañera lucirá un modelo de Ana Pugliesi y “tendrá una corona” de Marcelo Péndola. Además, contó que La Princesita se compró un vestido en el exterior para usar en esta ocasión: "Se fueron a Miami juntas y parece que Karina se trajo un vestido de ahí”.

Por último, Ubfal dio detalles del diseño que usará el referente de la movida tropical. “El que se mandó a hacer un traje con José Valosen es el Polaco y dicen que es alucinante”, completó.

Karina La Princesita y El Polaco, sobre la noche que se conocieron: "¿Te acordás que te toqué el tobillo?

Karina La Princesita fue la invitada de El Polaco, un viaje inolvidable, el programa de El Polaco en América TV. En el auto, la intérprete de "Con la misma moneda" y su ex pareja recordaron cómo se conocieron, en un divertido ida y vuelta, que tuvo picos de 3.4 puntos de rating, por encima de su principal competidor, El Nueve.

"¿Te acordás cuando nos conocimos, Kari?", le preguntó el conductor a la estrella de la cumbia. "No, no me acuerdo, ¿cómo fue?", bromeó la rubia. "Fue por parte de una chica del Chaco, Lorena Parras", precisó el artista.

Karina hizo memoria y relató a la perfección qué le dijo esa chica. "Ella me decía: yo tengo un chico que está súper enamorado de vos. Y yo le decía: 'bueno, mandale un saludo'. No preguntaba un nombre. No pedía una foto. Nada". "Menos mal que no pediste una fotos", retrucó el conductor.

El Polaco rememoró cuándo que la vio por primera vez. "Yo te conocí en un boliche, Jesse James. Yo no fui a verte a vos. Me había tomado unas cervecitas de más y fui ahí de casualidad", recordó.

En esa ocasión, el referente de la movida tropical le hizo una caricia a quien, años más tarde, se convertiría en su pareja: "¿Te acordás que te toque el tobillo? Te toqué el tobillo y dije: 'nadie te llega ni a los tobillos'".

"Yo terminé el show y había gente que se quería sacar fotos conmigo. Vos hiciste la cola y te sacaste una foto también. Me acuerdo de un chiquito que decía: '¿sabés qué? ¡nadie te llega a los talones!'. Era un chico re intenso", remató La Princesita.