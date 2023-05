La periodista Marina Abiuso se fue de TN y El Trece: "Ahora elijo..."

Si bien no dio detalles de su renuncia, Abiuso dijo: "Ahora elijo un nuevo desafío". "Sigo en la radio, sigo con el podcast, sigo haciendo entrevistas. Sigo escribiendo (como siempre, como antes). Y ante todo sigo siendo orgullosamente feminista. Ahí nos vamos a encontrar siempre", agregó.

Los internautas, al recordar que Abiuso había tenido duros cuestionamientos por su postura feminista, comentaron que había sido echada del Grupo Clarín. Sin embargo, Diego Poggi, ex compañero de la periodista, sostuvo: "Renunció Marina. No paran de irse productores, columnistas y conductores. No tiren mierda al pedo y sin saber".

Marina Abiuso.jpg

La decisión de Marina Abiuso tras ser cuestionada en las redes por la cobertura del caso Lucio Dupuy en TN

La columnista de TN, Marina Abiuso, fue duramente cuestionada en las redes sociales por la cobertura que le dieron en esa señal al caso Lucio Dupuy, que fue brutalmente asesinado a golpes por su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

Muchos usuarios compararon el espacio que le dieron en ese canal al caso de Fernando Báez Sosa con el de Lucio. Hubo quienes le exigieron explicaciones a la periodista, que se desempeña como editora de generó de TN.

En Twitter, el nombre de la columnista de TN se volvió viral ya que, ante las criticas que recibió, decidió dar de baja su perfil en dicha red social.

En el sitio de TN, la periodista publicó un artículo, donde se defendió de los ataques. "No leí a nadie defender a las asesinas de Lucio Dupuy, ciertamente yo no las he defendido. Ni por mujeres, ni por feministas, ni por lesbianas. Y sin embargo muchos publicaron lo contrario y crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir", explicó Abiuso en la nota.

"No quiero hablar de mí. Sí quiero aprovechar este interés en el caso de Lucio para poner foco en la desprotección absoluta que viven las infancias que no tienen la suerte de estar en familias amorosas", agregó.

Y siguió: "Hay un problema: el feminismo no es un movimiento vertical, no existe una única voz autorizada. Hay corrientes, divisiones internas, diferencias profundas. De hecho hace rato que se habla de 'feminismos' en plural para intentar contenerlos a todos".

"Aquellos detractores pueden pasar y servirse como en un buffet: siempre encontrarán a alguna autoproclamada feminista que diga lo que ellos quieren repudiar. Y si no, la inventan", finalizó.