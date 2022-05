El hotel de los famosos más caliente que nunca: Alex Caniggia y Melody Luz se pusieron hot en el jacuzzi

El ida y vuelta se puso interesante cuando Melody Luz leyó la siguiente pregunta: “¿Me presentarías a tu familia como tu pareja?”, a lo que Caniggia reaccionó con su característica manera de hablar disparando “Es un montón ya esto. ¿Yo te presentaría? Sí, obvio, no hay ningún problema Carlita”. Pero hubo más preguntas que involucraron al resto de los participantes: “Escuchá esto, ¿quién de nuestros compañeros se pone más celoso y cuál más incómodo cuando nos ven juntos?” preguntó él, ante la instintiva respuesta de ella: “El DT Cat, el más celoso”, en clara alusión a Chanchi Estévez.

alex y melody.jpg Alex Caniggia y Melody Luz se pusieron más que mimosos en el jacuzzi de El hotel de los famosos (El Trece).

“Y el más incómodo ya sabemos, Walter. Empieza a sudar y se tapa”, siguió Alex riéndose; mientras que Melody quiso saber: “Si hoy pudieras comprar un anillo de compromiso, ¿me lo regalarías?”, pero la respuesta del emperador fue contundente: “Pará, ni en pedo, quemala esa". Por último, el mellizo leyó la última de las tarjetas del juego: “¿En algún momento pensaste que estoy con vos por estrategia?”, y tras responder negativamente los dos dieron rienda suelta a toda su pasión, mientras miraban desde lejos Emily Lucius y Martín Salwe... Pero esa es otra historia...

La curiosa reacción de Melody Luz tras encontrar a Alex Caniggia y Majo Martino en la cama

Hace apenas unos días Alex Caniggia se mostraba más que mimoso con Melody Luz al compartir por segunda vez la cama de la suite en El Hotel de los Famosos (El Trece), pero no conforme con tener una mujer a sus pies el emperador ahora apuntó sus cañones a Majo Martino durante el mes de abril pasado y también se metió en su cama frente a la bailarina quien reaccionó de una manera bastante particular.

Fue en la emisión del miércoles 20 de abril que pudo verse cómo Caniggia, al despertar en la habitación de huéspedes donde Martino también pertenece al mismo equipo, se pasó a la cama de la periodista para hacerle cucharita precisamente en el momento que llegaba Melody, del equipo staff, para hacer las camas.

alex caniggia majo martino y melody luz.jpg

“Majo, arriba, vaga. ¡Qué vaga de m….. que sos! No te levantes, dormí ahí”, gritó Alex Caniggia mientras se metía debajo de las sábanas de su compañera de cuarto, al tiempo que Melody visiblemente incómoda le avisaba al mellizo que iba a tender su cama. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad es que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo solos a los dos”, deslizó luego la bailarina no muy convencida de sus palabras pero intentando no mostrarse afectada.

Claro que al ingresar a la habitación Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, para chequear todo Melody Luz no dudó en señalarlos y apuntar “Es la única cama que no puedo hacer”. Pero se encontró con la lacónica respuesta “Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos. No queda otra”. Y como si esto fuera poco, luego Majo Martino se atajó de la icardiada a su 'amiga' asegurando “Si fuéramos otra cosa, todavía. Pero siendo amigas, ¿qué me puede reprochar?”.