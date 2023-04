La picante crítica de Jorge Lanata al nuevo programa de Carina Zampini: "Es muy..."

Fue cuando Marina Calabró se encontraba hablando del programa en su espacio de espectáculos y allí el periodista la interrumpió y lanzó duras críticas al nuevo ciclo de Carina Zampini.

jorge lanata 1.jpg

“Qué poca gente se ve en la tribuna. Nada peor que una tribuna desierta. ¿Qué hay, diez personas? Pero. ¿No hacen nada? Para no hacer nada hubieran contratado gente y la ponen ahí", expresó el conductor.

Y agregó contundente: "Es muy pobretón todo”. No conforme con esto, Jorge Lanata siguió con su crítica al ciclo: “Me tienen cansado los programas que para demostrar que están arriba ponen la música al palo, al punto de que no se escucha lo que dicen los tipos que conducen. ¡Los tipos que conducen terminan gritando!”.

Tremendo.

carina zampini.jpg

La llamativa respuesta de Carina Zampini cuando le preguntaron por su presente sentimental

Antes del estreno de Pasaplatos, Carina Zampini dio una serie de notas. En diálogo con Ciudad Magazine, la presentadora se mostró entusiasmada con el proyecto. "Me gusta y aprendo un montón todo el tiempo”, manifestó.

En la charla con ese sitio, Zampini sorprendió al hablar de su situación sentimental. “Estoy soltera. Estoy feliz en líneas generales en mi vida. Obviamente que siempre pienso ‘qué bueno sería enamorarme’, es el mejor de los estados sentirse enamorado, encontrar algún compañero”, se sinceró.

Sobre la posibilidad de volver a estar con alguien, la conductora expresó: "Uno nunca sabe, la vida te sorprende, no estoy cerrada a eso. Prefiero estar sola, si no estoy con la pareja que quiero o que me sienta bien".

Al finalizar, la conductora destacó que disfruta de la soltería, más allá de no cerrarse al amor. "Estoy bien conmigo misma. No necesito llenar espacios", concluyó.