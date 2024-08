La picante opinión de Analía Franchín sobre la polémica alimentación de Luciana Salazar con su hija Matilda

En este sentido, la panelista del ciclo A la Barbarossa, Telefe, habló sobre esto aprovechando la visita en el estudio de la nutricionista Mary Caporale, quien aportó sus fundamentos teóricos del tema.

“Por más que coman verduras y frutas, el tema de la vitamina de la carne roja, la B12 y el hierro, es muy difícil sustituir por más verduras y cosas maravillosas que uno le de a un chico", apuntó Analía Franchín.

"Por más pescado que comas, la parte roja le va a faltar. Igual es una decisión de su mamá y yo no lo soy”, agregó la panelista.

“Ella (Luciana Salazar) tuvo que salir a explicar que su hijita no hacía la terapia ortomolecular, a la que se somete estrictamente Luciana. Lo que ella dijo es que su hija consume dulces pero que no contengan harinas ni azúcares”, continuó Analía Franchín.

“Yo siento que a los chicos que los privas de chicos hacen un efecto totalmente contrario y quieren comerse todo”, dio su picante opinión la panelista.

Y cerró sin vueltas: “Y lo peor es que para mí tienen una cuestión cuasi bulímica, sin ser bulímica, que se esconden para comer”.

Las pastillas que toman Matilda y Luciana Salazar - IG.jpeg

Alberto Cormillot se refirió a la cantidad de pastillas que toman Luciana y Matilda Salazar y fue tajante

Este fin de semana se viralizó un polémico video en el que Luciana Salazar mostraba el cóctel de siete pastillas que su hija Matilda -de sólo 6 años- consume a diario, así como de las 15 que ella ingiere diariamente, lo que motivó que el Dr. Alberto Cormillot se refiriese al tema explicando si esta práctica es o no recomendable para los niños.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, Cormillot aseguró en Telenoche, El Trece, que darle estos suplementos a Matilda es “acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos”.

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no?”, se preguntó el médico y recomendó:“Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”.

En tanto, el creador de Cuestión de peso agregó tajante: “En el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno… Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias”.

Asimismo, al ser consultado sobre si un niño debe suplementar su alimentación como un adulto, el Dr. Cormillot fue claro al señalar que "no", y remarcó que "si un médico le dio (a Matilda) vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado”.

Por último, frente a la pregunta de si estos suplementos pueden reemplazar a la carne, el famoso médico dejó en claro que lo conveniente es ingerir “combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos”.

“Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”, concluyó.