La picante pelea de Jujuy Jiménez con Sol Pérez antes de quedar eliminada en The Callenge Argentina

“Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación”, le dijo Jujuy a la ex chica del clima, en medio del silencio del resto de sus compañeros.

Pero la actual analista de Gran Hermano 2022 no se calló y aseguró: “Es algo mío. Me parece que si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo. No tiene que ver ni con Morita, es algo que yo sentí”.

“Lo que quiero decir es que hay que disociar. Una cosa es el corazón y otra es el juego”, puntualizó la jujeña. “Soy sentimental y cuando quiero a alguien, para mí esa persona es intocable. Me cuesta mucho separar, no soy tan fría, me encantaría pero no puedo hacerlo”, contragolpeó Sol.

Jujuy Jiménez quedó eliminada tras el fuerte cruce con Sol Pérez en The Challenge Argentina

Con este tenso cruce como antecedente, Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Mora finalmente debieron enfrentarse ante Oky y Claudia Albertario, que fueron los elegidos por Elizalde y su compañero para dirimir la nueva pareja eliminada de la competencia.

El duelo se denominó Me muevo, te mueves, y consistió en un juego de dos laberintos, donde los participantes debían liberar cinco bolas.

Finalmente el streamer y la actriz recientemente vinculada a Fede Bal ganaron el juego por 5 a 1, por lo que Sofía Jujuy Jiménez y el ex futbolista uruguayo quedaron fuera de competencia, por lo que se despidieron de The Challenge Argentina.