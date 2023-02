The Challenge Argentina: cuándo y a qué hora se estrena el nuevo reality de Marley 

The Challenge Argentina

Cómo es The Challenge Argentina, El Desafío

Para competir en The Challenge Argentina, El Desafío necesitarán una combinación de habilidades físicas, mentales y sociales. En cada episodio, un algoritmo emparejará al azar a los concursantes, que se enfrentarán en un difícil Desafío. La dupla ganadora tendrá el poder de decidir a qué dúo enviar a la Arena de Eliminación para enfrentar, al día siguiente, a la dupla perdedora del Desafío.

En la Arena, se dará un nuevo duelo y dos participantes quedarán eliminados de la competencia. Los concursantes se enfrentarán en distintos desafíos extremos por tierra, aire y agua. Tendrán que ganar cada prueba poder para evitar la eliminación y llegar al reto más difícil: la gran final. Pero la competencia no será solo física, también deberán convivir en una misma casa durante todo el reality.

Al día siguiente de su emisión en Telefe, ese episodio de The Challenge Argentina, El Desafío estará disponible en Paramount+. Además, en la plataforma ya puede verse The Challenge All Stars, un contenido original de Paramount+.