Zaira Nara reveló contundentes detalles de su separación de Facundo Pieres: "Me pegó..."

“Obvio que, si hay una foto caminando, como pasó en el verano, no soy una negadora; pero nunca dije nada que fuera un título. Para mí no es fácil sentarme frente a mis hijos y decirles ciertas cosas cuando todavía están procesando otros temas. Soy respetuosa y cuidadosa con ellos. Es por eso más que nada que no hablo. Quiero resguardar mi intimidad y, además, tengo un presente laboral muy bueno del que puedo contar muchas cosas. Después, si no, la que termina lastimada soy yo, o peor aún, mis hijos. No tengo que dar explicaciones”, señaló, luego de que en la última temporada se la viera con el polista en Uruguay.

Luego, Zaira contó cómo se encuentra su corazón, en una nota con la Revista ¡Hola! Argentina: “Estoy muy bien, pero me costó muchísimo pasar por todo lo que pasé el año pasado. No es que me separé y ‘chau, listo, sigo para adelante. Si bien fue un año laboral muy bueno, fue difícil desde lo personal, con muchos cambios, y tuve que aprender a entender que mis hijos no son sólo míos”.

“Aprendí a no exponer a mis hijos tanto y a resguardarme. Tengo más claro lo que quiero en una relación y estoy abierta al amor; sigo creyendo en el amor, pero también creo en la intimidad y en el respeto de los sentimientos. No tengo que contarle al mundo mi situación personal o amorosa. Si yo estoy con alguien o dejo de estar, me interesa que confíe en mí y sepa que estoy con él. Hay un montón de cosas que todavía no estoy preparada para afrontar, quizás por eso no quiero hablar del tema. Me pegó así”, sumó.

Por último, y ante la consulta sobre si esta con ganas de formar pareja, manifestó: “Sí, pero también me pasa que soy muy independiente. Todo lo que tengo, lo tengo por mí y no cualquier hombre puede estar con una mujer tan independiente. Sin embargo, cuando encontrás a alguien que entiende a una mujer independiente es muy valorable. No hay muchos hombres así”.

Zaira Nara y Facu Pieres.jpeg

Antes de su regreso al país, Wanda Nara recibió la sorpresiva visita de Zaira en Estambul

Después de Marcela Tauro y Ángel de Brito diesen a conocer esta semana buenas noticias sobre la salud de Wanda Nara, por estas horas la mujer de Mauro Icardi compartió con sus casi 17 millones de seguidores de Instagram su alegría tras la llegada de su hermana, Zaira, para disfrutar juntas de unos días en familia en Estambul, antes de que cada una retome sus agendas laborales.

“Felicidad es que llegue tu hermana”, escribió la mayor de las Nara sobre el video que subió a sus Instagram Stories donde se la ve a Zaira llegando al sector de arribos del aeropuerto con sus valijas junto a su maquilladora, tras cumplir con sus compromisos profesionales en Europa a poco de haber debutado como jurado suplente de Pampita en el Bailando 2023 (América TV).

Wanda y Zaira Nara en Turquía.jpeg

Pero como no podía ser de otra manera, Zaira tampoco quiso perderse la oportunidad de ver en acción a su cuñado, por lo que las chicas también se retrataron en el estadio del Galatasaray, a donde fueron junto a Constantino, Benedicto y la infaltable compañía del mate, la bebida argentina por excelencia que las Nara llevan consigo al punto del planeta que les toque visitar.

En breve, Zaira y Wanda Nara estarán volviendo a Argentina. La primera, para retomar sus compromisos profesionales; mientras que la segunda, vendrá a visitar a su hijo Valentino -que está jugando en las inferiores de River Plate- antes de instalarse por un tiempo en Italia para sumarse a Ballando con le stelle, el programa de baile de la Rai 1.

Zaira Nara en el estadio del Galatasaray.jpeg

wanda y zaira nara.jpg